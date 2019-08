Um veículo de combate com design inovador e cabine transparente, que identifica objetos, manobra automaticamente e escolhe a rota mais segura, é o tanque do futuro que foi testado nesta terça-feira em uma missão simulada no norte de Israel.

A empresa israelense de tecnologia de defesa Rafael divulgou em tempo real como o tanque do futuro demonstrava suas capacidades tecnológicas em um entorno urbano, na base militar de Eliakim.