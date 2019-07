O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, disse nesta segunda-feira estar seriamente preocupado com a criação da libra, a criptomoeda do Facebook, especialmente pelo potencial uso da moeda digital para a lavagem de dinheiro.

"O Departamento do Tesouro expressou que há sérias preocupações de que a libra poderia ser usada para a lavagem de dinheiro e para terrorismo financeiro", afirmou Mnuchin em entrevista coletiva concedida na Casa Branca.