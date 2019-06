O Facebook e outras 27 organizações anunciaram formalmente nesta terça-feira a criação de uma nova criptomoeda, a Libra, que poderá ser usada tanto para transações entre particulares como para compras em estabelecimentos, e estará integrada no WhatsApp e no Messenger a partir de 2020.

"A ideia é simplificar como for possível as transações financeiras para todas as pessoas do mundo, vivam onde vivam e tenham ou não tenham conta bancária", explicaram à Agência Efe fontes do Facebook, principal impulsor da Libra, que se baseia como as demais criptomoedas na tecnologia blockchain, um instrumento de registro distribuído que visa a descentralização como medida de segurança.