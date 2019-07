O governo dos Estados Unidos e o Facebook fecharam um acordo para que a empresa de tecnologia pague uma multa de US$ 5 bilhões, a mais alta já imposta pela Comissão Federal do Comércio (FTC, em inglês), por irregularidades no sistema de privacidade da rede social, informaram nesta quarta-feira fontes oficiais.

"A multa de US$ 5 bilhões ao Facebook é a maior imposta a uma companhia por violação da privacidade dos consumidores. É 200 vezes maior do que para qualquer companhia nos EUA e 20 vezes maior do que qualquer multa por privacidade imposta em nível mundial", anunciou a FTC em comunicado divulgado através das redes sociais.