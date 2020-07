Uma falha no sistema de identificação do Facebook bloqueou o acesso a aplicativos como Spotify, Tinder e Pinterest para usuários de iOS ao redor do mundo por várias horas nesta sexta-feira, problema que já foi corrigido.

Muitos usuários recorreram às redes sociais para explicar que não conseguiam abrir esses aplicativos em seus iPhones ou iPads. Horas depois, o Facebook reconheceu em um fórum de desenvolvedores que a falha foi causada pelo sistema de identificação.