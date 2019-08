O Google anunciou nesta quinta-feira uma nova função para o seu assistente virtual: atribuir tarefas domésticas como "limpar os pratos" ou "levar o cachorro para passear" a outras pessoas, que ainda receberão um lembrete para quando chegar o momento certo.

O diretor de produtos de grupo do Google Assistante, Glenn Wilson, explicou no blog oficial da empresa que esta modalidade foi pensada para ajudar as famílias e pessoas que moram juntas a "administrar as tarefas domésticas".