A Huawei está a um passo de superar a Samsung e assumir a liderança mundial em vendas de smartphones, um mercado que sofreu uma queda generalizada de 20% no segundo trimestre do ano, coincidindo com a pandemia de Covid-19.

Segundo dados da empresa de consultoria Gartner, entre abril e junho, em todo o mundo foram vendidos 295 milhões de celulares a usuários finais, 20,4% a menos do que no mesmo período do ano passado.