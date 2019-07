A Nintendo anunciou nesta quarta-feira que o lançamento do Nintendo Switch Lite, a versão portátil do popular console Nintendo Switch, acontecerá no dia 20 de setembro.

A companhia informou em comunicado que o dispositivo poderá ser adquirido em três diferentes cores, a um preço sugerido de US$ 200 (cerca de R$ 750), US$ 100 (R$ 375) mais barato do que o console principal da linha.