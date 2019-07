O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta sexta-feira impor tarifas às peças do Mac Pro caso a Apple decida transferir a fabricação do computador pessoal dos Estados Unidos para a China.

"A Apple não receberá isenções ou alívio para as peças do Mac Pro fabricadas na China. Façam-nas nos EUA, não há tarifas", escreveu Trump no Twitter.