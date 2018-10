Photograph showing Spanish driver Carlos Sainz (Renault) during the Formula One Grand Prix at Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico City, Mexico, Oct28, 2018. EPA-EFE/Jose Mendez

Mexican showing driver Sergio Perez (Force India) during the Formula One Grand Prix at Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico City, Mexico, Oct28, 2018. EPA-EFE/Jose Mendez

Photograph showing driver Lewis Hamilton (Mercedes) celebrating his fifth world title after the Formula One Grand Prix at Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico City, Mexico, Oct28, 2018. EFE-EPA/Miguel Sierra

British driver Lewis Hamilton (Mercedes) on Sunday won his fifth title at the Mexico Grand Prix, leaving Spain's Fernando Alonso (McLaren) and Carlos Sainz (Renault), as well as Mexico's Sergio Perez (Force India).

All four dropped out of the race due to mechanical failure, followed by Australia's Daniel Ricciardo (Red Bull).

Alonso left the race in the fifth lap, while Sainz dropped in lap 31 and Perez in the 41st.

"Leaving (the race) never leaves a good taste," Alonso, winner of the 2005 and 2006 editions of the race, adding that his greatest satisfaction would have been fans' love, regardless of finishing eighth, ninth or tenth.

Next season, Sainz is set to occupy the seat in McLaren left by Alonso, who will retire at the end of the race.

"At the end of the day you depend on a machine, " Mexico's Perez, who finished eighth, said, joining Sainz in blaming the loss on their vehicles.

The race took place in Mexico City's Autodromo Hermanos Rodriguez, which is 2,240 meters (7,350 miles) above sea level.

Tampoco pudo acabar Fernando Alonso, en su caso mucho antes, en el quinto giro. Una pieza del chasis del Force-India del francés Esteban Ocon desprendida en la arrancada tras un choque quedó alojada en la parte delantera del bólido de Alonso. Desde el muro el equipo le pidió que detuviera el coche. Fue su octavo abandono de la temporada y segundo consecutivo.

Sergio Pérez no pudo dar una alegría al público mexicano y tuvo que dejar su coche aparcado en el garaje de Force India a falta de veinte vueltas para el final. Se quedó sin frenos y debió abandonar.

Con el campeonato de pilotos ya decidido, el Mundial se reanuda con el Gran Premio de Brasil del 9 al 11 de noviembre en el circuito José Carlos Pace de Interlagos, en Sao Paulo.