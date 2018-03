Mexican actress Martha Higareda arrives to the announcement of the 5th Platino Ibero American Cinema Awards nominations ceremony in Hollywood, California, United States, March 13, 2018. EPA-EFE/Armando Arorizo Fotografía del 13 de marzo de 2018, donde aparece la actriz mexicana Martha Higareda durante su llegada a la ceremonia de anuncio de las nominaciones de la quinta edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, en Hollywood (EE.UU.). Higareda, protagonista de "Altered Carbon", una de las series del momento en la plataforma Netflix, dijo a Efe que está feliz de que cada vez haya más personajes de calidad para los latinos en Hollywood. "Hollywood refleja lo que ocurre en el mundo", apuntó la intérprete de Villahermosa (Tabasco). "Aquí entras en un restaurante y escuchas acentos de diferentes lugares. Laeta Kalogridis (la creadora del formato) dijo que quería explicar a la gente que, en el futuro, y ojalá también en el presente, existe una diversidad que todos abrazan y aceptan", agregó. EFE/Armando Arorizo

A Mexican actress who is one of the stars of the Netflix series "Altered Carbon" says she is happy that an increasing number of quality roles in Hollywood now are available to Hispanics.

"Hollywood reflects what's happening in the world," Martha Higareda, a native of the southeastern city of Villahermoso, told EFE in an interview.