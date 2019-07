A detail of an artwork by Francisco Infante featured at the "Free Flight" exhibition at the New Tretyakov Gallery, in Moscow, Russia, Jul 10, 2019. EFE/Fernando Salcines

A view of the "Free Flight" exhibition featuring moviemaker, Andréi Tarkovsky's work and painter Dmitri Plavinsky at the New Tretyakov Gallery, in Moscow, Russia, Jul 10, 2019. EFE/Fernando Salcines Vista general de una pared con las obras del pintor ruso, Dmitri Plavinski, durante la exposición artística del célebre realizador ruso Andréi Tarkovski, junto a otros 14 pintores contestatarios soviéticos entre las décadas de los años 60 y 80 del siglo pasado en un intenso diálogo que debate sobre la libertad de la creación con imágenes en movimiento, música y artes plásticas. EFE/ Fernando Salcines

A photo of Russian moviemaker, Andréi Tarkovsky, during the filming of "Stalker" featured at the "Free Flight" exhibition the New Tretyakov Gallery, in Moscow, Russia, Jul 10, 2019. EFE/Fernando Salcines

Legendary Russian moviemaker Andrei Tarkovsky (1932-1986) meets 14 Soviet Nonconformist painters in an intense dialogue that explores the freedom of creation through moving images, music and the visual arts at a new venue in the New Tretyakov Gallery.

"Free Flight" is a collaborative project between the AZ Museum and the State Tretyakov Gallery that celebrates the legacy of Tarkovsky and the Soviet Noncomformist visual artists from the 1960s to the 1980s through a trilogy of past shows.