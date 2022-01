El poder de 5G Ultra Wideband de Verizon disponible para 100 millones de personas en los Estados Unidos este mes

Aprovecha nuestro lanzamiento este mes y obtén nuestros mejores planes Unlimited para el hogar, el teléfono y los negocios a partir de mañana

“5G Ultra Show” destaca el enorme poder transformador de 5G Ultra Wideband

NEW YORK, Jan. 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A partir de este mes, más de 100 millones de personas en más de 1,700 ciudades de todo el país tendrán acceso a velocidades hasta 10 veces más rápidas que 4G LTE¹ a través de 5G Ultra Wideband de Verizon². Esto significa que casi uno de cada tres estadounidenses, que viven en áreas de cobertura, podrían experimentar la velocidad transformadora, la confiabilidad y el poder de 5G Ultra Wideband sobre la marcha, en sus hogares o negocios. Para obtener más información, visite Verizon.com/5G y Verizon.com/5G/Business .

“Este lanzamiento masivo pone increíbles velocidades, confiabilidad y seguridad en manos de nuestros clientes y amplifica nuestra oferta de opciones confiables de banda ancha para el hogar y las empresas a más lugares en todo el país, muy por delante del compromiso que asumimos el año pasado”, dijo Hans Vestberg, presidente y director ejecutivo de Verizon. "A medida que 5G Ultra Wideband esté disponible para más y más personas y empresas, en más y más lugares, permitirá a nuestros clientes hacer cosas más sorprendentes".

Verizon 5G Ultra Wideband trae a tu bolsillo una potencia y un rendimiento comparables a los de una conexión a Internet de banda ancha. Con velocidades de descarga de hasta un gigabit por segundo³ y la capacidad de admitir acciones con gran cantidad de datos desde varios dispositivos a la vez, 5G Ultra Wideband libera a las personas para hacer cosas sobre la marcha que muchas solo podían hacer antes cuando estaban conectadas a su servicio de Internet residencial. Esto incluye todo, desde la descarga de documentos enormes y la transmisión continua de películas en audio y video HD, hasta la reproducción de juegos con calidad de consola y la realización de video chats, videoconferencias y llamadas de FaceTime con sonido y video nítidos.4

Las noticias de hoy aceleran la expansión de la banda ancha inalámbrica de Verizon, abriendo opciones para personas y empresas en cada vez más ciudades de todo el país. Con la incorporación de C-band a finales de este mes, millones más de hogares y negocios ahora están cubiertos por el servicio de banda ancha inalámbrica para el hogar de Verizon. 5G Home y 5G Business Internet permiten a los clientes aprovechar toda la velocidad y seguridad de 5G con una configuración sencilla y sin contratos anuales ni otras complicaciones.

"Ya hemos demostrado nuestro éxito con la banda ancha de Fios en el noreste, y ahora brindaremos a más millones de clientes y propietarios de negocios en todo el país una opción real sobre cómo acceder a Internet", agregó Vestberg.

Un mapa de cobertura de movilidad estará disponible a partir del lanzamiento y se puede encontrar más información sobre los servicios comerciales y la cobertura en verizon.com/business/why-verizon . Los clientes interesados ??en el servicio 5G Home pueden visitar https://www.verizon.com/5g/home/ .

El servicio 5G Ultra Wideband de Verizon se basa en la infraestructura de red virtualizada flexible de Verizon diseñada para satisfacer las necesidades variadas, personalizadas de los clientes en tiempo real.

Nuestros mejores planes Unlimited para teléfono, hogar y negocios se lanzan mañana

A partir del 5 de enero, ofreceremos nuevos planes para teléfonos, hogares y empresas para que las personas puedan aprovechar al máximo 5G Ultra Wideband cuando la red se lance a finales de este mes.

Para tu teléfono: con nuestros planes 5G Get More, 5G Play More y 5G Do More, obtendrás velocidades hasta 10 veces más rápidas que las que tienes ahora al mismo precio que los planes actuales, por lo que puedes descargar una película en minutos o una canción en segundos5. Querrás consultar nuestro mejor plan hasta ahora, el plan 5G Get More, que incluye:

Datos premium ilimitados6

Un día de Travel Pass (pase de viaje internacionales) al mes

La mayor cantidad de datos de puntos de acceso móviles ofrecidos por cualquier proveedor de servicios inalámbricos7

Seis suscripciones de entretenimiento incluidas sin costo adicional

¿La mejor parte? También puedes obtener 5G Home Internet con un 50% de descuento



Para tu hogar:

elige entre dos nuevos planes de 5G Home Internet: 5G Home y 5G Home Plus. Independientemente del plan que elijas, obtendrás:

Una conexión confiable y rápida para conectar toda tu casa con muchos dispositivos8

La configuración es simple y fácil: lo enviamos y simplemente lo conectas y juegas. Sin esperar a un técnico y sin cables desordenados

lo enviamos y simplemente lo conectas y juegas. Sin esperar a un técnico y sin cables desordenados No hay contratos anuales, tarifas adicionales, excedentes de datos ni cargos por equipos

El precio es el precio, garantizado, lo que significa que no recibirás sorpresas ni variaciones de precios promocionales

Además de obtener 5G Home Internet con un 50% de descuento cuando está en uno de nuestros planes 5G Ultra Wideband Unlimited, también puedes obtener un mes por nuestra cuenta?



Para tu negocio:

5G Ultra Wideband está disponible para propietarios de empresas con planes móviles Business Unlimited Plus y Pro. Los beneficios de Business Unlimited Plus and Pro incluyen:

Mas datos premium

Soluciones de seguridad líderes en la industria

La capacidad de los propietarios de negocios para seleccionar el plan correcto para que cada empleado obtenga lo que sea adecuado para ellos y solo paguen por lo que necesitan

Ahorros de hasta $80 al mes cuando combina un plan de teléfono inteligente Business Unlimited con LTE Business Internet o 5G Business Internet¹°

5G Business Internet es un Internet empresarial inalámbrico ultrarrápido y ultra simple con tecnología de 5G Ultra Wideband. Esta alternativa inalámbrica a Internet por cable es para empresas de todos los tamaños e incluye autoconfiguración o instalación profesional, múltiples opciones de precios y servicios, datos ilimitados y una garantía de precio de 10 años para el servicio 5G Business Internet.¹¹

5G Ultra Show

Verizon presentó hoy el “5G Ultra Show” para resaltar el poder transformador de Verizon 5G Ultra Wideband en la vida cotidiana. Conducido por Elizabeth Banks, el “5G Ultra Show” contó con la participación de Terry Crews, Ming-Na Wen, Brittany Howard, Hannah Storm, el presidente y director ejecutivo de Verizon, Hans Vestberg, y más. Además, un clip exclusivo de la serie original de Lucasfilm "El libro de Boba Fett", que ahora se transmite en Disney +. Para una repetición y lo más destacado, visite Youtube.com/Verizon .

Los aspectos más destacados del programa incluyen cómo 5G Ultra Wideband transforma la forma en que las personas se conectan en áreas concurridas como estadios, incluido el estadio SoFi, sede del Super Bowl LVI; cómo los usuarios pueden descargar películas de la más alta definición en minutos, importar canciones a archivos CAD gigantes, descargar documentos enormes y más, hasta 10 veces más rápido que antes; cómo permite una transmisión de audio y video de alta definición más fluida, incluidos los chats de video, las videoconferencias y llamadas de FaceTime con sonido y video claros; y cómo la banda ancha de 5G Ultra Wideband es más rápida y segura que el WiFi público.¹²

¹La comparación es con la velocidad mediana de Verizon 4G LTE.

²5G Ultra Wideband disponible en áreas seleccionadas.

³Velocidades de descarga típicas de 90-170 Mbps con velocidades más altas y picos de más de 1 Gbps en ciertas áreas. Velocidades de

carga típicas de 15-30 Mbps con velocidades máximas de carga superiores a 100 Mbps.

4La comparación es con la velocidad mediana de Verizon 4G LTE.

5Las velocidades de descarga pueden variar según la red y las condiciones de cobertura, y la optimización del contenido para 5G Ultra Wideband.

6Excluye los datos del punto de acceso móvil. 5G Ultra Wideband disponible en áreas seleccionadas.

7Hotspot móvil ilimitado / anclaje a red disponible en los planes 5G Play More, 5G Do More y 5G Get More; Las velocidades del hotspot móvil se redujeron a 3 Mbps cuando se usa 5G Ultra Wideband y 600 Kbps cuando se usa 5G Nationwide / 4G LTE (solo después de 25 GB / mes de banda ultra ancha 5G, 5G Nationwide o datos de hotspot 4G LTE en los planes 5G Play More y 5G Do More, y después de 50 GB / mes de datos de 5G Ultra Wideband, 5G Nationwide o 4G LTE en el plan 5G Get More).

8Puede requerir la compra de extensores Wi-Fi adicionales.

?50% de descuento en Internet residencial 5G: ahorre un 50% de descuento cuando combine su plan con el plan 5G Do More, 5G Play More o 5G Get More. Se requiere pago automático y facturación sin papel. Crédito promocional de un mes aplicado a través de crédito en la factura durante 1-2 ciclos de facturación. Sujeto a acuerdos de VZW y aprobación crediticia.

¹°Oferta solo para clientes comerciales nuevos y existentes que se inscriban en planes elegibles. Los clientes existentes son elegibles con una actualización o una nueva línea, según corresponda. Los clientes con LTE BI en el nivel de velocidad de 50 Mbps o 5G en el nivel de velocidad de 400 Mbps y el plan Business Unlimited Pro (al menos 1 línea) son elegibles para un crédito total de $80 al mes, todas las demás combinaciones de planes de servicio son elegibles para un crédito total de $40 al mes. Oferta cumplida como crédito a tu cuenta de Verizon. El crédito se obtiene a nivel de cuenta y solo se permite un crédito promocional por cuenta. El descuento se aplica una vez que se activan ambos servicios. Todos los descuentos se aplican siempre que Verizon proporcione y la empresa mantenga ambos servicios en los niveles de calificación. Oferta de tiempo limitado.

¹¹La garantía se aplica a la tarifa básica de acceso mensual a Internet, sin incluir los impuestos, tarifas y cargos por equipo aplicables. Se aplican términos.

¹²Velocidades de Wifi público desde marzo de 2021 según el análisis independiente de Opensignal de las mediciones registradas durante el período del 19 de diciembre de 2020 al 19 de marzo de 2021 © Opensignal Limited.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) fue establecida el 30 de junio de 2000 y está celebrando su vigésimo año como uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $128.3 mil millones en el año 2020. La compañía ofrece servicios y soluciones de voz, datos y video en sus redes y plataformas premiadas, satisfaciendo la demanda de sus clientes por servicios móviles, conectividad, seguridad y control de la red.

VERIZON’S ONLINE MEDIA CENTER: News releases, stories, media contacts and other resources are available at verizon.com/news. News releases are also available through an RSS feed. To subscribe, visit www.verizon.com/about/rss-feeds/.

Contacto de la prensa:

Karen Schulz

karen.schulz@verizon.com

Andrew Testa

andrew.testa@verizon.com