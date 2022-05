Estar con Verizon vale mucho la pena: clientes nuevos y existentes obtienen un teléfono 5G gratis

Obtén más 5G, más entretenimiento y un teléfono 5G gratis, por cuenta nuestra, con intercambio selecto y planes 5G Unlimited selectos

Lo que necesitas saber:

Todos nuestros clientes, nuevos y actuales, ahora pueden obtener un iPhone 13 por nuestra cuenta (128 GB), o hasta $800 para gastar en un nuevo teléfono 5G, con intercambio selecto y planes 5G Unlimited selectos.Accede a hasta $90 al mes en valor agregado: el mayor valor incluido en la industria, con nuestros mejores planes 5G Unlimited.NUEVA YORK, May 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- El impacto del aumento de los precios de la gasolina, los alimentos y los servicios públicos hace que los estadounidenses busquen más formas de ahorrar. De hecho, más de dos de cada cinco (42%) planean reevaluar sus gastos y/o buscar formas de ahorrar dinero cada mes². Ahora cuando más importa, hacemos que sea más fácil que nunca obtener más por tu dinero ofreciendo a clientes nuevos y existentes una de nuestras mejores ofertas hasta ahora.

Todos nuestros clientes, nuevos y existentes, ahora pueden obtener un iPhone 13 por nuestra cuenta (128 GB), o hasta $800 para gastar en un nuevo teléfono 5G, con intercambio selecto y planes 5G Unlimited selectos. El iPhone 13 ofrece un diseño sofisticado, el innovador chip A15 Bionic, una cubierta frontal Ceramic Shield increíblemente duradera, una experiencia 5G avanzada y sistemas de cámara de vanguardia para fotos y videos impresionantes.

Obtén más de lo mejor por menos, justo a tiempo para el Día de la Madres

Nuestros mejores planes 5G Unlimited ofrecen hasta $90 al mes en valor agregado: el mayor valor incluido en la industria.

¿Ya estás pagando por servicios de entretenimiento? Los planes premium 5G Unlimited de Verizon incluyen ahorros increíbles y el entretenimiento más popular, como Disney+, Hulu, ESPN+, Apple Music y Apple Arcade o Google Play Pass, además de 600GB de almacenamiento en Verizon Cloud y TravelPass, además 5G Home, Internet residencial de alta velocidad, se ofrece a solo $25 por mes³ con un plan 5G Unlimited premium elegible y pago automático.

Un mejor Internet para el hogar está aquí

¿Internet residencial ultrarrápido y ultra sencillo desde solo $25 al mes? ¡Sí, por favor! 5G Home Internet de Verizon ofrece autoconfiguración plug-and-play, precios garantizados, sin contratos anuales, sin tarifas adicionales y sin excedentes de datos ni cargos por equipos. Visite www.verizon.com/home para conocer la disponibilidad en su área.

¿Dónde puedes obtener más?

Hay tantas maneras de obtener su nuevo teléfono 5G: puedes ir a tu tienda de Verizon más cercana, hacer un pedido en línea a través de la aplicación MyVerizon, en la tienda a través de nuestros express pick-up lockers o solicitar que te envíen tu teléfono directamente. Si estás buscando el mejor valor por tu dinero de la industria, nunca ha habido un mejor momento.

Los clientes nuevos y aquellos que han estado con nosotros desde el principio, obtienen un teléfono 5G por cuenta nuestra, con intercambio selecto y plan 5G Unlimited selectos: www.verizon.com/deals.

Espera, aún hay más...

Cualquier cliente nuevo o existente que aproveche esta promoción en la tienda el 11 de mayo de 2022 tendrá la oportunidad de ganar entradas para conciertos seleccionados. Puede encontrar más información a partir del 10 de mayo4. Para más información sobre las ofertas de Verizon visita www.verizon.com/deals.

¹5G Ultra Wideband disponible en áreas seleccionadas. 5G a nivel nacional disponible en más de 2700 ciudades. $799.99 con una línea de teléfono inteligente nueva o mejorada en planes 5G Unlimited seleccionados. Menos un crédito de intercambio/promocional de hasta $800 aplicado durante 36 meses; el crédito promocional finaliza si ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad; 0% TAE. Se aplican condiciones de intercambio.²Verizon. (marzo, 2022). Perspectivas de precios e inflación. Verizon y Material+. (abril, 2022) Ómnibus de primavera³50 % de descuento en 5G Home Internet: ahorra un 50 % de descuento en 5G Home Internet cuando combinas tu plan con 5G Do More, 5G Play More o 5G Get More. Se requiere pago automático y facturación electrónica.4No es necesario realizar una compra. El sorteo comienza a las 12:00 a. m., hora del este, y finaliza a las 11:59 p. m., hora del este, el 11/05/2002. Debe ser residente legal de los EE. UU. Mayor de 18 años para ingresar. Nulo donde esté prohibido. Visite www.sportsystems.com/verizon para conocer los detalles del sorteo.

