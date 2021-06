La espera ha terminado: la mayor campaña de actualización de Verizon 5G de la historia

Invitamos a todos a unirse a nosotros a la red 5G que se merecen

Únase a la cobertura de 5G que se merece.

Lanzamos la primera red de 5G y ahora queremos ser los primeros en poner el poder de Verizon 5G en las manos de todos los clientes.



Verizon ofrece un teléfono 5G con uno de los mejores planes ilimitados.

Para todos los clientes: actuales y nuevos, consumidores y pequeñas empresas

¿No es cliente? Lo ayudamos a cubrir los costos del cambio

Si alguna vez quiso experimentar 5G desarrollado correctamente, esta es su oportunidad.



Pantalla rota, botones pegajosos…

Simplemente intercambie su dispositivo: viejo o nuevo, roto, con pantalla agrietada, dañado y todo.

Y obtenga un teléfono 5G con uno de nuestros mejores planes ilimitados.

Experimente el entretenimiento como nunca antes en Verizon 5G.

Con siete opciones premium para elegir, los consumidores pueden obtener lo mejor en entretenimiento.

Eso significa lo mejor en contenido y música y, ahora, también en juegos.

Disfrute, mire y juegue en vivo como nunca antes.



Cubrimos las pequeñas empresas.

5G le brinda la flexibilidad y la libertad de ampliar su pequeña empresa desde cualquier lugar.

Cambie su pequeña empresa al poder de Verizon y obtenga paquetes de llamadas móviles, video y seguridad para ayudarlo a crecer.

Con planes comerciales ilimitados de tan solo $30 al mes y nuevos teléfonos 5G para todas las líneas comerciales 1 .

. Además, únase a los “Viernes de verano para pequeñas empresas” en nuestras tiendas minoristas para una puesta a punto de tecnología personalizada de cortesía e incluso más ofertas especiales, del 4 de junio al 30 de julio.

BASKING RIDGE, N.J., June 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Su verano está a punto de obtener una actualización: la actualización más grande de la historia.

A partir de hoy, todos los clientes de Verizon (NYSE, Nasdaq: VZ) pueden intercambiar un teléfono viejo (con botones rotos, pegajosos y todo) y obtener un teléfono 5G por nuestra cuenta con planes ilimitados seleccionados, en la red 5G que se merece. ¿No es cliente de Verizon? No hay problema. Le ayudaremos a cubrir sus costos para cambiarse2. Consumidores y empresas, clientes actuales y nuevos: tenemos a todos cubiertos.

Nuestros mejores teléfonos. Llenos de entretenimiento. En la red 5G que se merece.



En Verizon, no solo le brindamos nuestra mejor oferta de canje por su teléfono y ponemos uno de nuestros mejores teléfonos 5G en sus manos, también ofrecemos a los consumidores lo mejor en entretenimiento, con contenido y música premium y ahora, juegos también. Los clientes nuevos y actuales ahora pueden obtener seis meses de Apple Arcade o Google Play Pass gratis con cualquier plan ilimitado o 12 meses gratis con los planes Play More o Get More Unlimited (luego, $4.99 al mes en adelante)3, 4.

Estas son solo las últimas incorporaciones a nuestra increíble línea de entretenimiento:

Obtén seis meses de Apple Music en cualquier plan Unlimited o inclúyelo con Get More Unlimited 5 ..

.. Disney +, Hulu y ESPN + están incluidos en los planes Play More y Get More Unlimited 6 .

. ?Obtenga seis meses de discovery+ en cualquier plan Unlimited o 12 meses gratis con los planes Play More y Get More Unlimited: es una gran cantidad de contenido para todas sus necesidades de transmisión (luego, $6.99 al mes en adelante)7.

Para elegir el plan Mix & Match perfecto para usted y su familia y todos los increíbles beneficios que obtiene en Verizon Unlimited, visite verizon.com/plans/unlimited hoy.

Actualice su teléfono. Actualice su red.



Lanzamos la primera red 5G y ahora queremos ser los primeros en dar a todos la experiencia de Verizon 5G. 5G Ultra Wideband ya está disponible en partes de más de 75 ciudades, 13 aeropuertos y más de 60 estadios y arenas. 5G Nationwide está disponible para más de 230 millones de personas en más de 2,700 ciudades. Con la banda 5G Ultra Wideband, los clientes pueden experimentar velocidades inalámbricas ultrarrápidas, lo que les permite descargar y transmitir películas y programas de televisión en segundos, realizar videoconferencias y colaborar sobre la marcha casi en tiempo real, y aprovechar nuevas experiencias de inmersión nunca antes disponibles de forma inalámbrica.

Pequeñas empresas, lo tenemos cubierto.



Desde el comienzo de la pandemia, más de dos tercios de las pequeñas empresas (67%) han intentado aprovechar la tecnología, ya sea lanzando un sitio de comercio electrónico o mejorando la tecnología de punto de venta (POS, por sus siglas en inglés) para mantener sus negocios encaminados8. Cambie su pequeña empresa al poder de Verizon y actualice su red y experiencia, incluidos los planes 5G Business Unlimited de tan solo $30 por mes, un nuevo teléfono 5G para todas las líneas asociadas con una cuenta de pequeña empresa y ayuda para cubrir sus costos de cambio9. Opere y haga crecer su negocio fácilmente con las reuniones de One Talk y BlueJeans, nuestras soluciones de colaboración y llamadas de negocios que dan prioridad a los dispositivos móviles, junto con herramientas de ciberseguridad sólidas y rentables con Business Internet Secure de Verizon. Para comenzar el verano con una evaluación de tecnología de cortesía e incluso más ofertas especiales, únase a nosotros todos los viernes para los "Viernes de verano para pequeñas empresas" en las tiendas minoristas del 4 de junio al 30 de julio.



Verizon Business se compromete a ayudar a los clientes de pequeñas empresas a obtener la tecnología y las herramientas que necesitan para prosperar e impulsar su conectividad y comunicación móvil. Además de sus soluciones de movilidad 5G, Verizon Business ofrece Internet empresarial 5G, que proporciona conectividad de banda ancha en partes de 24 ciudades, y 5G Edge, la plataforma informática de borde móvil de Verizon, en partes de 10 ciudades.

Estamos aquí, listos para usted



Para aprovechar la oferta, puede elegir pasar a vernos, reservar una cita en nuestra página de localizador de tiendas, usar la aplicación My Verizon o visitarnos en http://vz.to/bgupgd/ para consumidores y http: //vz.to/smbupgd para propietarios de pequeñas empresas.

1Por línea con 5 líneas. Se aplican impuestos y tarifas. Incluye descuentos para ciertos acuerdos de teléfonos inteligentes y pago automático con facturación electrónica

2 5G Ultra Wideband disponible solo en ciertos lugares de ciudades selectas. 5G Nationwide disponible en más de 2,700 ciudades. Elegible en iPhone 12 mini de 64 GB y Samsung Galaxy S21 5G de 128 GB. Pagamos hasta $699.99 (iPhone) o hasta $ 799.99 (Android) por la compra de dispositivo con una línea de teléfono inteligente nueva o actualizada en determinados planes ilimitados. Tarjeta Mastercard virtual de prepago de $300 (enviada en 8 semanas) con transferencia. Menos hasta $700 (iPhone) o hasta $800 (Android) de crédito promocional/de intercambio aplicado durante 24 meses; el crédito promocional finaliza si ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad; 0% TAE. Se aplican condiciones de intercambio. Para la oferta de Business Switch, se requiere transferencia de número. Se aplica un crédito de $300 después de 2 o 3 facturas. Se aplican condiciones.

312 meses o 6 meses de Apple Arcade por nuestra cuenta, requiere activación de línea en planes ilimitados seleccionados (debe inscribirse con Verizon antes del 8.19.21). Debe tener 18 años o más. Una vez que finalice el período de promoción respectivo de 12 o 6 meses, la suscripción se renovará automáticamente a $4.99 al mes más impuestos, a menos que cancele. Cancele en cualquier momento. Una oferta por cuenta de Verizon que califique. Se aplican condiciones adicionales.

412 meses o 6 meses de Google Play Pass por nuestra cuenta, requiere activación de línea en planes ilimitados seleccionados (debe inscribirse con Verizon antes del 8.19.21). Debe tener 18 años o más. Una vez que finalice el período de promoción respectivo de 12 meses o 6 meses, la suscripción se renovará automáticamente a $4.99 al mes más impuestos, a menos que la cancele (para los residentes de NM, la promoción de Google Play Pass finaliza automáticamente después de 12 meses o 6 meses). Cancele en cualquier momento. Una oferta por cuenta de Verizon que califique. Se aplican condiciones adicionales.

5Con los planes Start, Play More o Do More Unlimited. Se aplica $9.99 al mes más impuestos después de 6 meses de prueba a menos que cancele en vzw.com/applemusic (para los residentes de NM, Apple Music finaliza automáticamente después de 6 meses). Cancele en cualquier momento. Apple Music requiere una suscripción. Debe inscribirse antes del 8.19.21.

6Disney Bundle incluye Disney+, Hulu (plan con comerciales) y ESPN+. Debe inscribirse con Verizon antes del 8.19.21. Acceda al contenido de cada servicio por separado y seleccione contenido de ESPN+ a través de Hulu. Una oferta por cada cuenta de Verizon que califique. ©2021 Disney y sus afiliados.

712 meses de discovery+ (sin publicidad) desde el momento de la inscripción (inscríbase en Verizon antes del 8.19.21); luego se renueva automáticamente a $6.99 al mes más impuestos. una vez finalizado el período de promoción, a menos que cancele con Verizon (para los residentes de NM, discovery+ [sin publicidad] finaliza automáticamente después de 12 meses). Cancele en cualquier momento. Una oferta por cada cuenta de Verizon que califique. Se aplican términos adicionales. ©2021 Discovery o sus subsidiarios o afiliados.

8 Visa Back to Business Study

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) se constituyó el 30 de junio de 2000 y es uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $128.3 mil millones en 2020. La compañía ofrece servicios y soluciones de datos, video y voz en sus redes y plataformas galardonadas, cumpliendo con la demanda de movilidad de los clientes, conectividad de red confiable, seguridad y control.

CENTRO DE MEDIOS EN LÍNEA DE VERIZON: Comunicados de prensa, historias, contactos de medios y otros recursos están disponibles en verizon.com/news. Los comunicados de prensa también están disponibles a través de un canal RSS. Para suscribirse, visite www.verizon.com/about/rss-feeds/.

Contacto con la prensa

Kate Jay

kate.jay@verizon.com

@kateharrisjay

Claudia Russo

claudia.russo@verizon.com

Enlace de ayuda VZ

Enlace para comprar esta oferta ahora (consumidor)

Enlace para comprar esta oferta ahora (pequeñas empresas)