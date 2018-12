La nueva suite de SUE, l@ Tiranosaurio Rex

CHICAGO, Dec. 18, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- SUE, l@ T. rex más grande, mejor preservad@ y más complet@ del mundo, está otra vez en exhibición y mejor que nunca en el Field Museum a partir del viernes 21 de diciembre de 2018. SUE ahora está actualizad@ con las últimas investigaciones científicas y se encuentra en una nueva “suite privada” que nos muestra cómo era el mundo de SUE.



“Nos entusiasma haber completado finalmente nuestro plan de muchos años para colocar a SUE en un contexto científico adecuado junto a otros dinosaurios y ofrecer una experiencia que realmente muestra por qué casi todos consideran a SUE como el fósil de dinosaurio más grande del mundo”, comenta el presidente del Field Museum, Richard Lariviere.

El nuevo hogar de SUE se encuentra dentro de Griffin Halls of Evolving Planet del museo, junto con Máximo el titanosaurio y el nuevo Stanley Field Hall, y es parte del Griffin Dinosaur Experiance gracias a la financiación del Fondo Benéfico Kenneth C. Griffin. La nueva suite cuenta con 5100 pies cuadrados (más grande que una cancha de básquetbol) y ofrece una gran cantidad de muestras interactivas que nos enseñan lo que los científicos han aprendido sobre SUE con el paso de los años. El espectáculo de luces narrado destaca huesos específicos del esqueleto de SUE que revelan todo, desde costillas rotas que sanaron hasta una infección en la mandíbula que podría haber matado al dinosaurio. “El esqueleto de SUE está tan completo y preservado que ha sido un tesoro escondido para los científicos. Estudiarlo nos ha permitido aprender todo, desde lo rápido que habría podido correr l@ T. rex hasta lo rápido que se desarrollaba un@ T. rex bebé”, nos cuenta Jaap Hoogstraten, director de exhibiciones. “Los efectos de luces nos permiten señalar los detalles que hacen que SUE sea un@ de los descubrimientos científicos más importantes del mundo”.

Además de destacar los fósiles que nos llevaron a realizar estos descubrimientos sobre la vida de l@ T. rex, la nueva suite les da vida a esos hechos mediante animaciones digitales de Atlantic Productions proyectadas en seis pantallas de 9 pies de altura montadas detrás de SUE para formar un panorama. Las animaciones muestran a SUE cazando un Edmontosaurus, luchando contra un Triceratops e, incluso, defecando. “Una cosa es que los científicos puedan descubrir cómo un animal se habría movido o cómo habría cazado según las pistas de su esqueleto fosilizado, pero, mediante estas animaciones, podemos mostrarles a los visitantes cómo se verían esas acciones realmente”, informa Hoogstraten. “Las animaciones se ven muy reales y los científicos verificaron cada detalle; si quieren saber cómo l@ T rex. se veía realmente y cómo se comportaba en su hábitat, esta probablemente sea la mejor manera de descubrirlo”.

Antes de construir la nueva galería, SUE se exhibía en la sala principal Stanley Field Hall, lejos de los demás dinosaurios y con señalización mínima. “Cuando SUE se encontraba en la Sala Stanley Field, mucha gente decía: ‘Vaya, SUE tiene menor tamaño de lo que creía’. Esta nueva galería muestra mejor la presencia imponente y grandiosa que SUE hubiera tenido en la vida real. Est@ es l@ SUE más grande, aterrador@ y sorprendente que hemos visto hasta ahora”, indica Lariviere.

Y no es solo por la sala en la que se encuentra: SUE es más grande que nunca gracias al agregado de una serie de huesos que desconcertó a los científicos cuando el fósil fue descubierto. “Los T. rex tenían una serie de huesos en el vientre denominada gastralia. Estos huesos eran como costillas abdominales que ayudaban a los T. rex a respirar”, informa Pete Makovicky, el curador de la exposición de dinosaurios del museo. “Cuando SUE fue descubiert@, los científicos no sabían exactamente cómo la gastralia encajaba en el esqueleto, por lo que se descartó. Gracias a las investigaciones que hemos estado haciendo sobre SUE en los últimos veinte años, ahora sabemos para qué servía esa serie de huesos y en qué lugar encajan”. Con el agregado de la gastralia, SUE luce mucho más grande. (Por favor, no se burlen del cuerpo de nuestr@ T.rex. SUE es perfect@ tal cual es. Sí, usamos aquí el signo “@” porque los científicos no saben si SUE es macho o hembra, por tanto, en honor al rigor científico y a la inclusión LGBTQ, de ahora en adelante SUE tendrá género neutro).

“Estamos ansiosos por volver a presentar a SUE al mundo”, dice Hoogstraten. “SUE es sin duda la joya principal de las colecciones del Field Museum y finalmente vamos a mostrarl@ de la manera que se merece”.

La Experiencia con Dinosaurios Griffin, hecha posible gracias al generoso apoyo del Fondo Benéfico Kenneth C. Griffin, incluye una exposición itinerante especial, “Dinosaurios antárticos”; Máximo, el titanosaurio; mejoras en la exposición de SUE y en Griffin Halls of Evolving Planet; y nuevos programas educativos sobre dinosaurios.

Animaciones a cargo de Atlantic Productions.

* En 2016 SUE tuiteó que en vez de pronombres masculinos o femeninos, usaría los pronombres neutros en inglés “they/them/their”. Si SUE tuiteara en español, podría terminar las palabras con @,“e”, o “x”, opciones inclusivas emergentes no reconocidas de momento por la Real Academia Española.

