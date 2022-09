La red en la que América confía celebra la herencia hispana hoy y siempre

Verizon honra a la comunidad hispana con llamadas gratis a América Latina, eventos exclusivos y acceso continuo a financiamiento de dispositivos para clientes nuevos en el país

NUEVA YORK, Sept. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Mes de la Herencia Hispana se celebra oficialmente a partir de hoy, 15 de septiembre, hasta el 15 de octubre, pero Verizon reconoce y celebra las contribuciones de la comunidad todos los días, durante todo el año.



Hay 62 millones de personas de ascendencia hispana que viven en los Estados Unidos, incluidos los empleados hispanos de Verizon, los clientes y las comunidades a las que servimos, y tenemos como prioridad brindarles el mejor valor, ofertas y experiencias durante todo el año.

Verizon facilita que los clientes que se mudan a los Estados Unidos desde otro país accedan a financiación de su teléfono

Verizon es el primer operador en los Estados Unidos en asociarse con Nova Credit para brindar a los clientes nuevos en el país acceso al mejor financiamiento de dispositivos en la red en la que América confía.

Con esta asociación, los recién llegados de países elegibles que incluyen: México, Brasil, República Dominicana, España, Canadá, India, Kenia, Australia, Nigeria, Filipinas, Corea del Sur y el Reino Unido tienen la capacidad de usar el historial crediticio que tienen en su país de origen para financiar un dispositivo al 0% de interés con crédito aprobado, abriendo oportunidades más allá de traer su propio dispositivo o planes telefónicos prepagos. Para obtener más información, visita Verizon.com/internationalcredit o tu tienda Verizon más cercana.

Acercando a las familias: Llama a 17 países de América Latina, incluyendo Cuba, sin costo adicional

Verizon sabe lo importante que es mantenerse en contacto con sus seres queridos que pueden estar fuera de los EE. UU. Con Global Choice, el plan de llamadas internacionales que brinda una cantidad selecta de minutos de llamadas de larga distancia, los clientes calificados nuevos y existentes pueden acceder hasta cinco horas por mes para llamar a sus amigos y seres queridos en uno de los 17 países de América Latina sin cargo adicional, con tarifas de descuento por horas adicionales. Verizon es el único proveedor que incluye un bloque de minutos de llamadas internacionales mensuales a Cuba sin costo adicional. Y, como siempre, las llamadas y los mensajes de texto a México y Canadá están incluidos en planes 5G ilimitados seleccionados. Para inscribirte u obtener más información sobre Global Choice, visita: verizon.com/globalchoice .

Conoce a la leyenda del fútbol colombiano Carlos “El Pibe” Valderrama en una tienda de Verizon cerca de ti

Verizon se ha asociado con Fútbol de Primera y el renombrado comentarista deportivo argentino Andrés Cantor para celebrar el Mes de la Herencia Hispana con fanáticos del fútbol en Los Ángeles y San José. Los clientes tendrán la oportunidad de conocer a la leyenda del fútbol colombiano Carlos “El Pibe” Valderrama y al presentador deportivo Andrés Cantor en dos tiendas en California.

Acompáñanos el 23 de septiembre de 3 a 5 p. m. (hora del Pacífico) en Los Ángeles en la tienda de Verizon, ubicada en 8300 Van Nuys Blvd, Panorama City, CA.

Y el 26 de septiembre de 3 a 5 p. m. (hora del Pacífico) en la tienda de Verizon ubicada en 1150 S King Rd, Suite 10, San Jose, CA.

Con Entérate, recibe las últimas noticias de Verizon

Mantente al tanto de todas las iniciativas hispanas de Verizon con Entérate con Verizon, la plataforma de contenido de Verizon que celebra la diversidad y la comunidad latina. Informa sobre todo lo que sucede alrededor y dentro de Verizon desde una perspectiva hispana, comunicando a los empleados y clientes sobre iniciativas corporativas, promociones y asociaciones relevantes de Verizon. Sintoniza aquí para ver nuestro episodio en celebración del Mes de la Herencia Hispana de 2022.

