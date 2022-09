Presentamos "One Unlimited para iPhone", el único plan que ama el iPhone tanto como tú, exclusivamente en la red en la que América confía

Obtén tus favoritos de Apple con Apple One, incluyendo Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y iCloud+, todo en un solo plan, con Verizon 5G Ultra Wideband y velocidades diez veces más rápidas que 4G LTE¹, solo en Verizon.

Exclusivamente en Verizon, One Unlimited para iPhone es el único plan de telefonía en los Estados Unidos con Apple One: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y iCloud+, todos juntos².

Obtén hasta $480 en valor anual incluido cuando tu familia adquiera One Unlimited para iPhone y cuente con un dispositivo conectado³. Además, puedes hacer que hasta cinco personas más accedan a Apple One sin costo adicional.

Disfruta de datos de alta velocidad ilimitados en la red 5G Ultra Wideband de Verizon4, que ahora llega a más de 152 millones de personas en todo el país

de Verizon4, que ahora llega a más de 152 millones de personas en todo el país Disponible hoy para todos, incluyendo clientes nuevos y existentes y para todos los dispositivos, nuevos y los que ya tienes.

Este 9 de septiembre: no te pierdas "First Look", donde Verizon y Apple revelarán en exclusiva los nuevos Apple TV+, Apple Music y Apple Arcade.

También el 9 de septiembre, se el primero en experimentarlo todo. ¡Durante una semana, lanzaremos cantidades limitadas cada día para que los clientes experimenten el nuevo Apple iPhone 14 y el One Unlimited Plan para iPhone, por cuenta nuestra! Sé el primero en experimentarlo todo.

NEW YORK, Sept. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Presentamos One Unlimited para iPhone , exclusivamente de Verizon. Tus favoritos de Apple, todo en un solo plan. Es el único plan que te ofrece Apple One, incluidos Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y iCloud+, todo para compartir con toda tu familia. Así es, agrupamos todos tus favoritos de Apple en el único plan ilimitado que ama tu iPhone tanto como tú, con un valor anual de hasta $480 incluido para una familia con un dispositivo conectado. Apple Music, Apple TV+ y Apple Arcade están libres de publicidad y se ejecutan en la galardonada red de Verizon, y todos están disponibles para clientes con dispositivos nuevos o actuales.

Accede a la red en la que América confía con el primer plan que ama el iPhone tanto como tu

One Unlimited para iPhone, disponible para clientes nuevos y existentes, incluye nuestro mejor rendimiento de red con datos premium ilimitados y Verizon 5G Ultra Wideband, nuestra experiencia de red 5G más rápida con datos de alta velocidad ilimitados sin retrasos. ¿Y qué más? Ahora llega a más de 152 millones de personas, casi uno de cada dos estadounidenses en todo el país. Consulte el mapa de cobertura 5G para obtener más información sobre la cobertura 5G en tu área.

Verizon 5G Ultra Wideband y Apple One son la combinación perfecta. Juega sobre la marcha con Apple Arcade, transmite un catálogo de más de 90 millones de canciones y listas de reproducción seleccionadas por expertos con Apple Music, ve películas y programas de TV originales de Apple en Apple TV+ y accede a fotos y archivos desde iCloud+ en un abrir y cerrar de ojos.

“Debido a que nuestros clientes quieren opciones, nos hemos asociado con Apple para brindarles a los clientes de Verizon (nuevos y actuales) y a los fanáticos de Apple opciones aún más flexibles, personalizables y exclusivas para mejorar su experiencia total, todo en uno”, dijo Manon Brouillette, CEO de Verizon Consumer Group. “One Unlimited para iPhone satisface un conjunto único de necesidades para los fans de Apple que desean todos los extras de Apple que aman y nuestra mejor experiencia de red, con un valor increíble”.

“Estamos encantados de asociarnos con Verizon para que sea aún más fácil obtener Apple One, que combina el mejor entretenimiento del mundo de Apple Music, Apple TV+ y Arcade, junto con el almacenamiento que los clientes necesitan con iCloud+”, dijo Peter Stern, Vicepresidente de Servicios de Apple. “Desde listas de reproducción seleccionadas por expertos en Apple Music y series y películas galardonadas en Apple TV+, hasta más de 200 juegos increíblemente divertidos en Apple Arcade y características increíbles como iCloud Shared Photo Library en iCloud+, hay algo para que todos disfruten”.

Obtén más valor y esparce el amor

A partir de solo $50 por línea, por mes para cuatro líneas con pago automático y facturación electrónica (más impuestos y cargos), obtén hasta $480 en valor anual para toda tu familia con One Unlimited para iPhone, con un dispositivo conectado. Obtén el plan individual Apple One con cuentas de una sola línea y Apple One Family para cuentas con dos o más líneas que le permiten compartir el acceso privado a Apple One con hasta cinco miembros de la familia.

Además, con hasta un 50% de descuento en los planes de dispositivos conectados, los clientes nuevos y existentes pueden agregar un Apple Watch o iPad a su cuenta y disfrutar de sus favoritos de Apple y One Unlimited para iPhone en todos los dispositivos. Y ahorrar hasta $25 adicionales por cuenta, por mes, con los descuentos para estudiantes y para aquellos que sirven a nuestra comunidad . No olvides que Verizon Home Internet comienza en $25 por mes cuando se combina con One Unlimited para iPhone, con pago automático, disponible en áreas selectas. Puede obtener más información en www.verizon.com/home.

Un plan diseñado para los amantes de Apple, pero al alcance de todos, con cualquier teléfono que elijas

Nuestro nuevo plan también está abierto para Android. Para que todos puedan obtener todo lo que aman, con nuestro mejor rendimiento de red y los últimos teléfonos y promociones. One Unlimited para iPhone está disponible para clientes nuevos y existentes de Verizon, con dispositivos iPhone o Android nuevos o existentes, a partir de hoy.

Obtén más información en www.verizon.com/plans/one-unlimited-for-iphone/ , tu aplicación MyVerizon , o visita tu tienda más cercana para inscribirte en One Unlimited para iPhone hoy.

Verizon continúa su camino hacia el crecimiento y la adopción de 5G en todo el país con ofertas atractivas para el consumidor que incluyen planes exclusivos y disponibilidad de red ampliada.

No te pierdas el primer vistazo y los lanzamientos exclusivos de iPhone 14

No te pierdas "First Look" donde Verizon y Apple van a revelar contenido exclusivo de Apple TV+ Apple Music y Apple Arcade. Transmítelo desde @Verizon YouTube y Twitter a partir del viernes 9 de septiembre a las 8 a.m. ET. Además, mantente atento porque a partir del 9 de septiembre, lanzaremos una semana de lanzamientos limitados cada día para que los clientes experimenten el nuevo Apple iPhone 14 y el plan One Unlimited para iPhone. Los fanáticos de Apple pueden dirigirse a @Verizon en Snapchat , Instagram , Facebook o TikTok para ser los primeros en obtener uno de los lanzamientos limitados.

1 Basado en el análisis de Verizon de los datos de Ookla® Speedtest Intelligence® para las velocidades de descarga promedio de Verizon 5G UWB frente a las velocidades de descarga promedio de 4G LTE de EE. UU. de todos los proveedores en el segundo trimestre de 2022.

2 Requiere una cuenta adscrita al plan One Unlimited para iPhone (1 línea incluye una suscripción individual para Apple One; más de 2 líneas incluyen una suscripción familiar para Apple One). Debe permanecer en el plan One Unlimited para iPhone para acceder a Apple One. Cancela en cualquier momento a través de Verizon. 1 promoción por cuenta de Verizon. Se aplican términos adicionales.

3 Valor de hasta $480 por año basado en Apple One Family (valor de $19.95/mes) y hasta $20 de descuento mensual cuando tienes una línea de dispositivo conectado elegible. Requiere una cuenta adscrita al plan One Unlimited para iPhone (1 línea incluye una suscripción individual para Apple One; más de 2 líneas incluyen una suscripción familiar para Apple One). Debe permanecer en el plan One Unlimited para iPhone para acceder a Apple One. Cancela en cualquier momento a través de Verizon. 1 promoción por cuenta de Verizon. Se aplican términos adicionales.

4Banda 5G Ultra Wideband/5G Nationwide/4G LTE ilimitada: en tiempos de congestión, los datos de su punto de acceso móvil pueden ser temporalmente más lentos que otro tráfico después de 25 GB de datos de teléfono inteligente 5G nacional/4G LTE. Después de superar los 25 GB/mes de datos 5G Ultra Wideband, 5G Nationwide o 4G LTE, aún puede usar el punto de acceso a velocidades más bajas de 3 Mbps cuando está en 5G Ultra Wideband y 600 Kbps cuando está en 5G Nationwide/4G LTE para el resto del mes. Roaming nacional de datos a velocidades 2G. Todas las líneas de teléfonos inteligentes en la cuenta deben estar en One Unlimited para iPhone y son elegibles sólo para dispositivos seleccionados/otras promociones. 5G Ultra Wideband disponible en áreas seleccionadas. 5G a nivel nacional disponible en más de 2700 ciudades.

Contacto de la prensa:

Ashley Colette

[email protected]