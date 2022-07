Presentamos Welcome Unlimited. El mejor precio ilimitado de Verizon.

Es fácil cambiar a la red en la que más personas confían. Conserva tu teléfono y te ayudamos a cubrir el costo.

Lo que necesitas saber:



Verizon presenta nuestro mejor precio ilimitado con Welcome Unlimited, con llamadas, mensajes de texto y datos ilimitados en la red 5G Nationwide de Verizon.

A solo $30 por línea por mes para cuatro líneas con pago automático, más impuestos y cargos, ahorrar dinero ya no significa sacrificar calidad.

Además, te ayudamos a cubrir el costo del cambio con una tarjeta de regalo electrónica de Verizon de $240 por línea cuando actives tu propio teléfono 4G LTE o 5G en el plan Welcome Unlimited; eso es hasta $960 para una familia de cuatro.

Ahora es el momento de unirse a la red 5G en la que más personas confían.

BASKING RIDGE, N.J., July 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- No es ningún secreto que Verizon es la red en la que confían más personas en los Estados Unidos, pero no todos saben lo asequible que es unirse. Presentamos Welcome Unlimited; ahora puedes obtener la red que deseas a un precio que te encantará. Con tantas cosas de las que preocuparse en estos días, tu conectividad no debería ser una de ellas. Únete a la red que deseas por solo $30 por línea al mes para cuatro líneas en Welcome Unlimited con Auto Pay, más cargos e impuestos.¹

"Welcome Unlimited abre la puerta para que más personas se cambien a la red en la que más personas confían en los Estados Unidos, a un precio altamente competitivo", dijo Manon Brouillette, directora ejecutiva de Verizon Consumer Group. "Hoy, estamos facilitando que los clientes dejen a su proveedor inalámbrico y se unan a Verizon a un precio de entrada más bajo cuando traen su propio dispositivo".

El plan Welcome Unlimited, disponible por separado de los planes Mix &Match Unlimited de Verizon, incluye todo lo básico que necesitas (llamadas, mensajes de texto y datos ilimitados) y la red que deseas a un valor increíble. El plan no podría llegar en mejor momento ya que casi todos los estadounidenses (86 %) están preocupados por el aumento en el costo de vida y gastos durante el verano, según una encuesta reciente de Verizon y Material+.

Conserva tu teléfono y obtén $240 con el plan Welcome Unlimited.

El plan Welcome Unlimited hace que cambiarte sea más fácil que nunca. De hecho, te enviaremos una tarjeta de regalo electrónica de Verizon de $240 por línea hasta 12 líneas cuando actives tu propio teléfono 4G LTE o 5G en el plan Welcome Unlimited: eso es hasta $960 para una familia de cuatro. La tarjeta de regalo electrónica llega después de que tu teléfono haya estado activo en el plan durante más de 45 días, y el monto total es suyo siempre que tu servicio esté activo durante 12 meses. Visite www.verizon.com/bring-your-own-device/ para obtener detalles.

¿Buscas aún más valor por tu dinero? cuenta con nosotros

Nuestros planes Mix &Match te brindan la flexibilidad de pagar por lo que necesitas, incluyendo acceso al entretenimiento más popular como Disney+, Hulu, ESPN+, Apple Music y Apple Arcade o Google Play Pass, según tu plan. Además, nuestro plan 5G Start se actualizó recientemente para incluir 5GB de mobile hotspot sin costo adicional.

Todos nuestros planes 5G Unlimited te brindan la oportunidad de vivir sin cables. Verizon Home Internet desde $40 por mes, con pago automático, cuando se agrega con Welcome Unlimited; o desde $25 por mes cuando se agrega a los planes Premium 5G Unlimited. ¿No tienes un plan Unlimited? Todavía puede obtener Internet residencial a partir de $50 por mes con AutoPay. Todos los precios están sujetos a aprobación de crédito, es posible que se requiera registro con algunos planes, más tarifas de instalación. Ve qué opción de Internet está disponible en tu área.

Verizon también ofrece descuentos exclusivos adicionales para aquellos que sirven a nuestro país y comunidades locales como una forma de agradecerles por su servicio y sacrificios. Militares en servicio activo, veteranos, socorristas, enfermeros y maestros obtienen nuestros precios más bajos, con un descuento mensual adicional de $20 para cuatro líneas en Welcome Unlimited con pago automático, más impuestos y cargos.¹ Consulta https://www.verizon.com /destacado/dando-más/ para más detalles.

Además, cuando abres y eres aprobado para una tarjeta Verizon Visa® Card, puede ganar recompensas en forma de Verizon Dollars en compras diarias, incluyendo 4% en compras de gasolina y supermercados, 3% en comida que incluye comida para llevar y entrega a domicilio, 2% en compras de Verizon y 1% en todas las demás compras en las que se acepten tarjetas de crédito Visa.²

Visita una tienda de Verizon cerca de ti, utiliza el curbside pick-up, usa nuestros Express Lockers o visita MyVerizon app hoy para conectarte a la red en la que América confía.

El anuncio de hoy se basa en el crecimiento y la innovación de 5G de Verizon en todas las industrias con su movilidad, banda ancha nacional y ofertas para el consumidor.

¹ Se requiere pago automático y facturación electrónica. 5G nacional ilimitado/4G LTE: en tiempos de congestión, sus datos pueden ser temporalmente más lentos que el resto del tráfico. El plan Welcome Unlimited no se puede combinar con otros planes Unlimited; todas las líneas de la cuenta deben estar en Welcome Unlimited. Las líneas en Welcome Unlimited son elegibles sólo con promociones de dispositivos seleccionados. Punto de acceso móvil excluido. Roaming nacional de datos a velocidades 2G. Habla, envía mensajes de texto y usa datos ilimitados cuando viajas a México y Canadá. Las velocidades de datos se reducen a 2G después de 0,5 GB/día. También incluye llamadas y mensajes de texto ilimitados a México y Canadá cuando estás en los EE. UU.



² Tarjeta Verizon Visa: Se requiere solicitud. Sujeto a aprobación de crédito. Debe ser propietario de una cuenta o administrador de cuenta de Verizon Wireless en una cuenta con hasta 12 líneas telefónicas (según el plan). Recompensas: Compras sujetas a aprobación de crédito. Consulte los Términos y condiciones del programa de recompensas de la tarjeta de crédito Visa de Verizon para obtener detalles y restricciones". Ambos encabezados deben estar en negrita ("Tarjeta Visa de Verizon" y "Recompensas"). Hipervínculo "Términos y condiciones del programa Tarjeta de recompensas de la tarjeta de crédito Visa de Verizon". Como en una línea separada a continuación, agregue "La tarjeta Verizon Visa es emitida por Synchrony Bank conforme a una licencia de Visa USA Inc.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) fue establecida el 30 de junio de 2000 y está celebrando su vigésimo año como uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $133.6 mil millones en el año 2021. La compañía ofrece servicios y soluciones de voz, datos y video en sus redes y plataformas premiadas, satisfaciendo la demanda de sus clientes por servicios móviles, conectividad, seguridad y control de la red.



