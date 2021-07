Rápido, flexible y diseñado para tus necesidades: Verizon Fios actualiza Internet residencial + TV

Primero eliminamos el paquete, ahora Mix & Match en Fios cambia el juego nuevamente

Como siempre, Mix & Match no tiene límites de datos, contratos anuales ni tarifas adicionales: obtén solo lo que necesitas y deseas



¡Trabaja desde casa de manera que realmente funcione!

Presentamos Whole-Home Wi-Fi, una nueva función de Fios que brinda más cobertura donde más la necesitas

Whole-Home Wi-Fi aumenta la cobertura y la seguridad en el hogar para el trabajo remoto, la educación en línea o transmisión en más dispositivos

Algunos competidores limitan sus velocidades, Fios tiene velocidades de carga hasta 25 veces más rápidas² que el cable: trabaje desde casa con menos preocupaciones

Además, Fios tiene el Internet más rápido de Estados Unidos¹

Ahora, más flexibilidad para ver lo que te gusta con Fios TV en Apple TV y Amazon Fire TV

Disfruta de Fios TV en Apple TV 4K, Apple TV HD o Amazon Fire TV

Los clientes obtienen flexibilidad para colocar televisores en nuevos lugares y conectarse de nuevas formas en toda su casa sin la necesidad de tener una caja de Fios TV en cada televisor

Todos los nuevos planes de Fios TV vienen con la caja intuitiva Fios TV One con control remoto por voz incluido sin cargo adicional



Oferta por tiempo limitado: ¡Obtén un Samsung Chromebook por nuestra cuenta!

Cambiate a Fios Gigabit Connection y obtén un Samsung Chromebook, por nuestra cuenta6



BASKING RIDGE, N.J., July 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sin límites de datos, sin tarifas adicionales y sin contratos anuales. Verizon creó un valor inigualable al eliminar el paquete de TV e Internet residencial, brindando a los clientes Internet y contenido rápidos y confiables de la manera que lo deseen con Fios Mix & Match. Ahora con el multi galardonado servicio, reconocido por ofrecer el Internet más rápido en Estados Unidos¹, Verizon está poniendo más poder en manos de los consumidores con nuevas las funciones de Fios Mix & Match que a partir del 22 de julio ofrecen a los clientes más valor por lo que necesitan y más opciones para elegir lo que quieren.

“Mix & Match rompió todas las reglas cuando les dimos a los clientes más opciones para obtener Internet confiable y el contenido que aman, de la manera que lo desean, pero eso fue solo el comienzo”, dijo Frank Boulben, Chief Revenue Officer de Verizon Consumer Group. "El año pasado cambió la forma en que vivimos, trabajamos y nos entretenemos, y ahora les estamos brindando a los clientes de Fios la flexibilidad de mantenerse conectados y entretenerse cómodamente en más lugares de su hogar, sin límites de datos ni sorpresas".

A partir del 22 de julio, los clientes pueden suscribirse a estas nuevas funciones que ofrecen más flexibilidad para conectarse a Internet, ver televisión o llamar a amigos y familiares.

Whole-Home Wi-Fi: trabaja desde casa cualquier rincón de tu hogar

Fios ofrece el Internet más rápido de Estados Unidos, según las pruebas de velocidad de PCMag¹, sin límites de datos y velocidades de carga hasta 25 veces más rápidas que el cable². La nueva oferta de Whole-Home Wi-Fi hace que la conexión de Fios sea aún más fuerte donde más la necesitas. Es la mejor solución cuando la distribución del hogar crea áreas problemáticas donde la conexión a Internet resulta no ser tan confiable.

Whole-Home Wi-Fi incluye un enrutador y un extensor de red cuando los clientes seleccionan un plan Fios Gigabit Connection. Los clientes pueden ejecutar la verificación de estado de Wi-Fi en el hogar para descubrir posibles zonas muertas de Internet y, si es necesario, usar el extensor para aumentar la intensidad de la señal de Wi-Fi en más áreas del hogar. Con el Home Network Protect (opcional) que cuenta con controles parentales para protegerse contra las amenazas en línea, el Whole-Home Wi-Fi mejora la experiencia de Internet para cumplir con las demandas del trabajo remoto e híbrido³.

Fios TV Home: Ve Fios con Apple TV o Amazon Fire TV

Ahora también puedes mezclar y combinar cómo ves tus programas favoritos. La aplicación Fios TV Home estará disponible en Apple TV 4K, Apple TV HD y Amazon Fire TV a partir del 22 de julio de 2021, creando nuevas formas de ver televisión en vivo con Verizon Fios.

Con la función de control remoto por voz de Fios TV One, ahora incluida en los nuevos paquetes de Fios TV4, los clientes obtienen la primera caja de Fios TV sin cargo adicional y ahora pueden ver televisión en vivo en dispositivos compatibles en toda su casa. Lo que permite a los padres ver eventos deportivos en vivo en la caja de Fios en la sala, mientras que los niños ven dibujos animados y los adolescentes ven comedias en televisores conectados en sus habitaciones. Ahora que Fios TV One ofrece más flexibilidad, los usuarios de Fios TV pueden colocar televisores más fácilmente en la cocina, en el patio trasero o en otras áreas de la casa.

¿No quieres Fios TV? No hay problema. Mix & Match brinda a los clientes la flexibilidad de elegir un servicio de streaming como SLING o YouTube TV. Regístrese hoy para recibir dos meses de SLING por nuestra cuenta5.

Obtén aún más, Samsung Chromebook por nuestra cuenta

Cambia a Verizon para experimentar nuestras velocidades más rápidas y nuestra mejor oferta en Fios Home Internet. Los nuevos clientes que se inscriben en Fios Gigabit Connection obtienen un Samsung Chromebook 4 sin costo adicional6. El Samsung Chromebook 4 tiene un diseño compacto, una batería de larga duración y ofrece una gran experiencia con las velocidades ultrarrápidas de Fios Gigabit Connection.

Los planes Fios Gigabit Connection incluyen el enrutador residencial Fios y un extensor de red sin cargo adicional. Los clientes también obtienen 2 TB de almacenamiento en Verizon Cloud, lo que les permite almacenar valiosas fotos, videos y otros archivos en la nube. Para los clientes que eligen los planes de Internet Fios de 200/200 Mbps o 400/400 Mbps, Whole-Home Wi-Fi es un complemento opcional para el enrutador y el extensor, con un costo de $20 al mes . Los clientes pueden alquilar un enrutador por $15 al mes, traer su propio enrutador compatible o dividir los costos del equipo en pagos mensuales.

A partir del 22 de julio, visite getfios.com para explorar los nuevos planes Fios Mix and Match. Obtén Fios y servicio móvil de Verizon para ahorrar aún más con las recompensas de Verizon Mobile + Home. Visite verizon.com/promos/mobile-and-home/ para obtener más información sobre cómo mezclar y combinar para obtener el mejor entretenimiento e Internet en el hogar.

1 Basado en los resultados de la prueba de velocidad PCMag de niveles de velocidad agregados. © 2020 Ziff Davis, LLC. Reservados todos los derechos.

2 Basado en la comparación de la velocidad de carga con cable de Fios Gigabit Connection de hasta 880 Mbps con las velocidades de carga con cable anunciadas para el plan Xfinity Gigabit de 35 Mbps, el plan Spectrum Internet Gig de 35 Mbps y el plan Optimum 1 Gig de 50 Mbps. A partir del 16/02/2021.

3 Whole-Home Wi-Fi incluye un enrutador Fios y alquiler de extensor de Wi-Fi. Extensor de Wi-Fi proporcionado durante o después de la instalación si se recomienda después del análisis de rendimiento de Wi-Fi realizado por Fios Tech o por solicitud del cliente. La autoinstalación incluye un enrutador y, si el cliente lo solicita, un extensor. Extensores adicionales disponibles para alquilar por $10 al mes o para comprar por $199. Si cambias tu servicio Fios Gigabit Connection, los cargos del enrutador ($15 por mes) y el alquiler del extensor ($5 por mes) ya no están incluidos, pero se pueden agregar por $20 adicionales al mes.

4 Se requiere el paquete Mix & Match Fios TV. Debe tener una caja VMS y un enrutador BHR 4 o posterior. Máximo de dos (2) transmisiones simultáneas por caja VMS.

5 Oferta solo disponible para clientes nuevos de SLING. Válido del 5.19.21 al 2.19.22 por un crédito máximo de $35 al mes. Por 2 meses para Sling Blue o Sling Orange, hasta $35 por mes. Por 2 meses para servicios seleccionados de Sling International y hasta $15 al mes. Durante 3 meses para los servicios de Sling Latino. Debe pagar por adelantado todas las suscripciones, extras, complementos e impuestos asociados de Sling que superen el monto del crédito promocional. Canjee en Sling.com con itd.

60 días de Verizon Fios. Se requiere un formulario de pago valido al registrarse. La disponibilidad de canales locales puede variar. Una vez finalizada la promoción, el servicio de Sling se renovará automáticamente y Sling le facturará a la tarifa mensual vigente en ese momento, a menos que se cancele en Sling.com. Cancela en cualquier momento. Una oferta por cuenta de Verizon elegible; no se puede canjear por efectivo o crédito. Se aplican términos adicionales.

6 Oferta disponible 7.22.21-9.21.21. Debe instalar y mantener los servicios de Fios elegibles en buen estado durante 65 días y canjear la oferta dentro de los 60 días posteriores, o antes del 2.21.22. Nos reservamos el derecho a cobrar el valor del dispositivo promocional de Samsung si el servicio elegible se cancela dentro de 180 días. Samsung es una marca registrada de Samsung Electronic

