Self Anuncia La Tarjeta De Crédito Self Visa, La Primera Tarjeta De Crédito Asegurada Que No Requiere Una Verificación De Crédito

AUSTIN, Texas, Oct. 03, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Self, una empresa líder en tecnología financiera que ofrece a las personas una forma de construir su crédito y al mismo tiempo ahorrar dinero, anunció hoy el lanzamiento de la tarjeta de crédito Self Visa®. Esta tarjeta asegurada, la primera de su tipo, utiliza un modelo de financiamento único para proporcionar a los clientes una línea de crédito sin la necesidad de una inversión inicial significativa o una verificación de crédito -- dos áreas que dejan de lado a los consumidores de alto riesgo que buscan construir su crédito.

En lugar de depender de modelos tradicionales para juzgar la competencia crediticia, Self aprovecha la Cuenta de Credit Builder, el programa de préstamos a plazos de Self que apoya a los usuarios a medida que crean un historial de pagos positivo, como un referente para la elegibilidad. Para ser elegibles, los clientes deben haber alcanzado al menos $100 en progreso de ahorro en su cuenta de Self Credit Builder y su cuenta debe estar en buen estado.

Los titulares de cuentas de Self Credit Builder seleccionan una parte de su progreso de ahorro ($100 o más) para asegurar su tarjeta de crédito Self Visa y establecer su límite. Una vez que el límite está asegurado, el usuario solicita su tarjeta, la activa al recibirla y puede monitorear los gastos y hacer pagos directamente desde su cuenta de Self.

“El modelo tradicional de una tarjeta asegurada consiste en que el consumidor tenga el capital para poder aplicar para este tipo de tarjetas de crédito, que por lo general se necesita un mínimo de $500. “Desafortunadamente, si el consumidor no cuenta con este capital, esta persona no tendría la oportunidad de tener acceso a este tipo de instrumentos financieros.” dijo James Garvey, CEO de Self. “Con la tarjeta de crédito Self Visa, hemos repensado el modelo completo de la tarjeta asegurada y hemos creado un enfoque novedoso que permite a las personas acumular crédito sin mucho dinero por adelantado o la necesidad para una verificación de crédito. Nuestro modelo se asemeja a un plan de pago de ahorros, con beneficios de acumulación de crédito porque los titulares de cuentas también están acumulando crédito mientras obtienen acceso a una tarjeta asegurada.”

La tarjeta de crédito Self Visa es emitida por Lead Bank y se acepta en cualquier lugar donde se acepten tarjetas de crédito Visa en los Estados Unidos. El uso de la tarjeta toca tres factores crediticios principales que representan el 75 por ciento del puntaje crediticio de un cliente. El uso y pago responsable ayudan a los clientes a establecer crédito y podría ayudar a mejorar su puntaje de crédito.

Acerca de Self:

Self es una empresa líder en tecnología financiera con la misión de ayudar a las personas a crear crédito, en particular a aquellos que son nuevos en el crédito o que pueden no tener acceso a productos financieros tradicionales. Para más información, visite www.self.inc.

