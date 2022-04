Sorenson, el proveedor líder de servicios accesibles de comunicación en los Estados Unidos, anuncia transacción estratégica

Ariel Alternatives, LLC concreta la adquisición del paquete mayoritario de Sorenson.Una asociación con el fin de expandir las opciones de comunicación inclusiva para la comunidad Sorda e hipoacúsica, y para diversas poblaciones a nivel mundial.

Un nuevo director general y una nueva junta directiva le aportan al equipo directivo pericia adicional en temas relacionados con productos, seguridad y regulaciones.

SALT LAKE CITY, April 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sorenson (o “la empresa”), el proveedor líder de comunicaciones para la comunidad Sorda e hipoacúsica en los Estados Unidos, anunció hoy que la firma de inversión privada Ariel Alternatives, LLC ha concretado la adquisición del 52,5 % del capital ordinario de los accionistas existentes, esto incluye a Blackstone Credit, un fondo gestionado por Franklin Mutual Advisers, y cuentas financieras privadas gestionadas por KKR, en una transacción de USD 1 300 millones. Los accionistas vendedores continuarán poseyendo una participación minoritaria en la empresa. Ariel Alternatives es la empresa privada filial de la firma gestora de activos globales Ariel Investments, LLC, la primera empresa de inversión de propietarios afroamericanos en los Estados Unidos.

Durante más de veinte años, Sorenson ha sido el proveedor líder de tecnología, de servicios y de comunicaciones accesibles para la comunidad Sorda e hipoacúsica en los Estados Unidos, y más recientemente, en el Reino Unido. El servicio de telefonía por Internet con subtitulado de Sorenson [Internet Protocol Captioned Telephone Service, IP CTS] para las personas con pérdida auditiva y la interpretación por video y en persona en lenguaje de señas americano y británico han modernizado la manera en que las personas Sordas e hipoacúsicas se comunican. Esta adquisición no afectará los servicios existentes de Sorenson.

En la actualidad, Sorenson procesa más de ciento cuarenta millones de conversaciones al año, y es una de las empresas privadas que emplea a más individuos Sordos en los Estados Unidos. Se espera que la inversión de Ariel Alternatives le permita a Sorenson conectar a más personas alrededor del mundo a través de sus servicios accesibles e inclusivos, y continuar expandiéndose para modernizar sus servicios comunicativos hacia las plataformas del siglo XXI. La presencia de Sorenson en Europa incluye a un prestigioso cliente en Francia y a su afiliada en el Reino Unido, Sign Language Interactions. Recientemente, la Oficina de Comunicaciones del Reino Unido nombró a Sign Language Interactions como el proveedor oficial del nuevo servicio de video relevo (VRS) para las llamadas a Emergencias al 999.

Esta transacción es la primera de la iniciativa estratégica “Project Black” de Ariel Alternatives, cuya misión es expandir las empresas sostenibles propiedad de minorías. A través de este esfuerzo, Ariel Alternatives busca transformar las empresas de cartera como Sorenson en empresas dirigidas por minorías y ubicarlas como prestadores líderes entre las empresas Fortune 500, respaldando así la diversidad comercial. Ariel Alternatives también apunta a ayudar a las empresas a generar empleos, igualdad y crecimiento económico dentro de las poblaciones subrepresentadas. Sus objetivos de alto impacto incluyen, sin limitación: acrecentar el acceso a productos para las comunidades desatendidas, contratar a personal diverso para cubrir puestos desde el nivel inicial hasta el nivel ejecutivo, obtener contratos de comerciantes y proveedores minoritarios, y forjar asociaciones filantrópicas con organizaciones que respalden los derechos civiles.

Jorge Rodríguez, director ejecutivo de Sorenson comentó: “Nos entusiasma enormemente asociarnos con Ariel Alternatives. Su inversión nos permitirá optimizar nuestro potencial, y desarrollar nuestros sistemas, nuestras plataformas y nuestro alcance para mejorar la experiencia comunicativa de la comunidad Sorda e hipoacúsica. Además, podremos acelerar la investigación y el desarrollo, y ampliar las inversiones para ofrecer tecnología de vanguardia, lo que nos permitirá promover la equivalencia funcional para las diversas comunidades a las que servimos. Me complace que hayamos concretado esta transacción de envergadura que respalda nuestra tesis de accesibilidad, inclusión y oportunidad económica, los principios subyacentes de nuestra misión para respaldar a los grupos desatendidos y subrepresentados”.

David Posnick, director ejecutivo sénior de Blackstone Credit y miembro de la junta directiva de Sorenson, añadió: “Sorenson ha hecho un trabajo excepcional proveyendo servicios a la comunidad Sorda e hipoacúsica. Confío en que la asociación con Ariel Alternatives ampliará el alcance de los servicios de Sorenson, proporcionando el acceso lingüístico para las comunicaciones a poblaciones más extensas”.

Ariel Alternatives ha aprovechado su amplia red de ejecutivos minoritarios para colaborar con Sorenson nombrando, recientemente, a Jorge Rodríguez como director ejecutivo, y designando una nueva junta directiva que incluye a Paget Alves como su presidente, a Vonya McCann, al coronel J. Carlos Vega y a María Teresa Lensing como sus directores. Además de ser personas de color, estos ejecutivos le aportarán al equipo directivo de Sorenson pericia crítica en temas regulatorios, de productos y de seguridad a medida que la empresa evoluciona y amplía su enfoque en la innovación, en el cumplimiento y en la protección de los consumidores.

El Sr. Rodríguez (director ejecutivo de Sorenson) se desempeñó anteriormente como presidente y director ejecutivo de numerosas empresas del grupo América Móvil, y trae consigo más de treinta años de experiencia en telecomunicaciones y gerencia.El Sr. Alves (presidente de la junta directiva de Sorenson) fungió, recientemente, como el director de ventas y presidente de Business Markets Group de la Sprint Corporation. Es miembro de la junta directiva de Assurant, Inc.; International Game Technology, PLC; Synchrony Financial; y Yum! Brands, Inc. Asimismo, forma parte del consejo asesor para la iniciativa “Project Black” de Ariel Alternatives.La Sra. McCann (directora de la junta directiva de Sorenson) compartirá sus conocimientos sobre temas regulatorios y aportará su amplia perspectiva para garantizar el estricto cumplimiento en Sorenson. Fue vicepresidente sénior de asuntos gubernamentales en la Sprint Corporation. Después de una extensa carrera en comunicaciones y gobierno, la Sra. McCann fue nominada por el presidente William J. Clinton, y su cargo fue confirmado por el Senado de los Estados Unidos, como embajadora y subsecretaria de estado adjunta para las Comunicaciones Internacionales y la Política de Protección de la Confidencialidad.El coronel Vega (director de la junta directiva de Sorenson) es un experimentado profesional en ciberseguridad y es coronel jubilado del Ejercito de los Estados Unidos. Cuenta con más de tres décadas de experiencia en liderazgo en seguridad y lleva dos décadas especializándose en operaciones de ciberseguridad. Con su enorme capacidad para liderar organizaciones de amplia y pequeña escala, guiándoles para alcanzar sus rigurosos objetivos de informática, seguridad y operaciones, el coronel Vega ha dirigido a equipos en entornos con alto nivel de estrés, caracterizados por elevados estándares e intensos cronogramas operacionales. Ha liderado equipos de operaciones profesionales, de investigación y tecnología preparándolos para exigentes misiones, que incluyen desde el combate hasta misiones de respaldo en los entornos más hostiles.La Sra. Lensing (directora de la junta directiva de Sorenson) funge, en la actualidad, como vicepresidente sénior y directora de Tecnología para Ingeniería, Infraestructura y Operaciones en McKesson, donde se enfoca enérgicamente en diseño de ingeniería y excelencia operacional con el fin de optimizar los niveles de desempeño. Anteriormente, ocupó varios puestos de liderazgo en AT&T y Rockwell Collins. La Sra. Lensing ha recibido numerosos reconocimientos en el área comercial, y ha trabajado para el Consejo Ejecutivo de la Tecnología de la Información Hispano que otorga los premios HITEC 100 a los cien líderes hispanos más influyentes en el sector de la Tecnología.Sorenson recientemente ha contratado, y continuará contratando, a personal de minorías étnicas y a personas Sordas e hipoacúsicas para ocupar puestos de liderazgo, asesoría y dirección. Asimismo, la empresa planea establecer un Consejo de Asesoría Sordo que recomendará prácticas óptimas de manera continua con el fin de garantizar la debida conducción de la empresa en la comunidad a la que servimos.

Sorenson recibió la asesoría de Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP y Credit Suisse. Willkie Farr & Gallagher LLP actuó como el principal asesor legal para Ariel Alternatives. Greenberg Traurig LLP proporcionó asesoría jurídica adicional.

Para ver este anuncio en lenguaje de señas americano y en lenguaje de señas británico, visite la página de prensa de Sorenson.

Acerca de Sorenson Sorenson utiliza el poder de las lenguas para impulsar el avance de las relaciones humanas. Como uno de los proveedores líderes de servicios lingüísticos en el mundo, y como el proveedor líder a nivel mundial de comunicaciones accesibles para la comunidad Sorda e hipoacúsica, Sorenson combina tecnología patentada y servicios humanos para conectar las lenguas habladas y señadas. Sorenson ofrece servicios de subtitulado y de video relevo, servicios interpretación por video y en persona de lenguas habladas y de señas, subtitulado de eventos en tiempo real, y servicios lingüísticos de postproducción. Para obtener más información sobre cómo promovemos el avance de las relaciones humanas, visite www.sorenson.com

Contacto de prensaAnn BardsleyDirectora de Relaciones PúblicasSorenson [email protected]