'THE WARRIOR WOMEN OF AFRO-PERUVIAN MUSIC' DE JUST PLAY NOMINADO AL LATIN GRAMMY®

Documental que acompaña al extraordinario álbum recibe nominación en la categoría Mejor Video Musical Versión Larga. Just Play (@justplayglobal), una serie de música de viaje en curso sobre la unidad global, la creatividad y la libertad expresada por 285 músicos internacionales en las Américas, fue creada en 2013 por el productor musical y bajista de Nueva York Matt Geraghty (@geraghty_bass) NEW YORK, Oct. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- "The Warrior Women of Afro-Peruvian Music" es un documental musical, serializado en 10 capítulos, que acompaña a este extraordinario álbum con el mismo nombre. Los productores/directores de video Matt Geraghty, Araceli Poma y Daniel Thissen, se enorgullecen de compartir la nominación junto a 9 artistas afroperuanas y productores y músicos distinguidos. “Con voces fuertes y excelencia musical estelar, estas mujeres desafían al racismo, el sexismo y la marginación, tomando el lugar que les corresponde en la cultura musical del Perú y más allá.” - Just Play La ronda final de votaciones para determinar los ganadores del Latin GRAMMY comenzará el 8 de octubre de 2020. La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación dará a conocer los ganadores el 19 de noviembre en la ceremonia de estreno de la 21.a Entrega Anual del Latin GRAMMY, que será transmitida en vivo por Univision a las 8 p.m. Este/Pacífico (7 p.m. Centro). Las guerreras —las vocalistas Araceli Poma, Rosa Guzmán, Charo Goyoneche, Sofía Buitrón, Maricarmen Padilla, Milagros Guerrero y Victoria Villalobos, y las percusionistas Catalina Robles y Gisella Giurfa— aspiran a un futuro libre de racismo y sexismo en el Perú. Mira el documental aquí en YouTube >> La suma de estos elementos es una música que refleja profundamente la misión de Just Play: capturar colaboraciones musicales e historias espontáneas, ricas en historia local y patrimonio cultural, actuando como un catalizador para desmitificar las diferencias culturales. Contacto De Prensa: TWO FOR THE SHOW MEDIA

El álbum fue producido por el productor ejecutivo y multiinstrumentista Matt Geraghty, el director y productor musical Javier Lazo y el productor Zé Luis (productor musical/de contenido, ingeniero de sonido y mezcla). La encargada de la producción y coordinación de Just Play en Perú es la productora Araceli Poma. Para ver la lista completa de créditos, visite www.justplay.world/credits . Sigue @justplayglobal en Facebook e Instagram .



