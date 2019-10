UPS organiza más de 185 ferias de empleo para Brown Friday

En un día UPS espera contratar aproximadamente 50,000 empleados temporalesMás de 185 ferias de empleo se anticipan en todo el país el primero de noviembreATLANTA, Oct. 29, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- UPS (NYSE: UPS) anunció hoy que espera contratar aproximadamente 50,000 empleados temporales este viernes durante Brown Friday, un día en el cual UPS tendrá más de 185 ferias de empleo ocurriendo simultáneamente a nivel nacional. El mes pasado la compañía anunció planes para contratar a 100,000 empleados temporales para ayudar con el aumento anual en el volumen de paquetes que ocurre durante la temporada alta, la cual comienza en noviembre y continuará hasta enero. Brown Friday es parte de ese esfuerzo continuo. UPS está organizando más de 185 ferias de empleo en todo el país este viernes, y contratará a miles de candidatos ese mismo día. Una lista de ferias de empleo se encuentra disponible aquí. “Casi todos han oído hablar del Black Friday y Cyber Monday, pero para quien esté buscando un trabajo, este viernes pueden regalarse una carrera con UPS”, dijo Danelle McCusker, vicepresidente, Recursos Humanos. “Muchas de las personas que aplican para una posición durante nuestras ferias de trabajo este viernes podrían ser contratadas para un puesto temporal ese mismo día.”Para las personas interesadas en estos trabajos pero que no pueden asistir a una feria de empleo pueden llenar una aplicación en www.UPSjobs.com.Los puestos temporales de tiempo completo y de medio tiempo (principalmente trabajadores de almacén, conductores y asistentes de conductores) han sido una puerta de entrada para un trabajo permanente con UPS. Muchos ejecutivos de UPS, incluso el CEO y presidente de la mesa directiva, David Abney y otros miembros del liderazgo de la compañía, comenzaron sus carreras en UPS como empleados temporales.A través del programa Earn and Learn de la compañía, empleados temporales también son elegibles para recibir hasta $1,300 en reembolso universitario por sus tres meses de trabajo durante la temporada alta.A lo largo de los últimos tres años, 35 por ciento de nuestros empleados temporales fueron contratados para una posición permanente con la compañía después de la temporada alta. Es más, 123,000 empleados de UPS, casi un tercio de nuestro personal en los EE. UU., comenzaron con UPS en un puesto temporal.Los trabajos de UPS permanentes (incluso los de medio tiempo) proveen excelente pago y beneficios, incluyendo beneficios de retiro y cobertura médica. Empleados permanentes también son elegibles para recibir hasta $25,000 en reembolso universitario a través del programa Earn and Learn de la compañía.Para más información sobre las posiciones temporales de UPS, por favor visite a www.UPSjobs.com. Fotos y video disponible aquí.Acerca de UPSUPS (NYSE: UPS) es una compañía global líder en logística que ofrece una amplia gama de soluciones que incluyen el transporte de paquetería y carga, la facilitación del comercio internacional y el empleo de tecnología avanzada para administrar más eficientemente el mundo de los negocios. Con sede en Atlanta, UPS presta sus servicios en más de 220 países y territorios en todo el mundo. Entre otros prestigiosos premios y distinciones, UPS ha recibido el premio America’s Best Customer Service de la revista Newsweek para la compañía de Servicios de Envío y Entrega en Estados Unidos; el premio de la Revista Forbes por la Marca Más Valiosa en Transportes; una alta clasificación en la lista JUST 100 por responsabilidad social; el Índice Mundial de Sustentabilidad de Dow Jones; y el Cociente de Reputación de The Harris Poll. En la web puede encontrar a la empresa en ups.com o en pressroom.ups.com y su blog corporativo está en longitudes.ups.com. El boletín electrónico sobre sustentabilidad, UPS Horizons, está en ups.com/sustainabilitynewsletter. Para obtener noticias directas de UPS, siga a @UPS_News en Twitter.Contacto:Dionicio Hernandez404-828-7763 dioniciohernandez@ups.com