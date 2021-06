Verizon anuncia programa de educación financiera para niños, que ofrece tranquilidad a los padres

Verizon Family Money brinda a los padres herramientas para ayudar a los niños a ahorrar, gastar, ganar y aprender sobre el dinero; en la red en la que confían

Verizon Family Money permite a los padres ayudar a sus hijos a ahorrar, gastar, ganar y adquirir conocimientos financieros, todo dentro de una aplicación fácil de usar y una tarjeta de débito prepago.

Los niños obtienen una experiencia diseñada pensando en ellos, que incluye una cuenta de gastos con una tarjeta de débito prepago y una bóveda de ahorros para ahorrar para metas futuras. Los padres siempre tienen el control y pueden estar tranquilos con las herramientas que les ayudarán a enseñar conocimientos financieros.

Prueba Family Money durante 30 días por nuestra cuenta1.



BASKING RIDGE, N.J., June 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoy, Verizon anunció una nueva herramienta para que los padres ayuden a sus hijos a hacerse cargo de su futuro financiero. A partir de hoy, los clientes de Verizon y también los que no lo son pueden probar Verizon Family Money durante 30 días por nuestra cuenta. Una nueva aplicación fácil de usar y una tarjeta de débito prepago que permite a los niños ahorrar, gastar, ganar y adquirir conocimientos económicos. Los padres pueden dar un paso atrás y ver cómo sus hijos se vuelven financieramente responsables mientras los ayudan a administrar dándoles su espacio. Verizon se asoció con Galileo , el estándar API para la emisión de tarjetas y la banca digital, para crear la plataforma de tecnología financiera en la que se basa Family Money. La tarjeta Visa prepago Family Money es emitida por Metropolitan Commercial Bank

Con Family Money puede:

Darles herramientas para aprender: los niños pueden realizar un seguimiento de sus gastos, completar las tareas del hogar y aumentar sus ahorros con las funciones de la aplicación que fomentan las habilidades financieras.

los niños pueden realizar un seguimiento de sus gastos, completar las tareas del hogar y aumentar sus ahorros con las funciones de la aplicación que fomentan las habilidades financieras. Verlos crecer: los padres pueden controlar los gastos, establecer la asignación de su Domingo o mesada, ver las compras y dejar que los niños tomen decisiones mientras los ven triunfar.

los padres pueden controlar los gastos, establecer la asignación de su Domingo o mesada, ver las compras y dejar que los niños tomen decisiones mientras los ven triunfar. Mantener el control: establezca reglas, bloquee tarjetas o establezca límites de gasto para hasta 5 tarjetas de débito prepagas en la aplicación.



Los niños obtienen una aplicación diseñada pensando en ellos, que incluye una cuenta de gastos con una tarjeta de débito prepaga para realizar compras en línea y en tiendas y una Bóveda de ahorros para ahorrar para metas futuras.



Los padres siempre tienen el control y pueden estar tranquilos con herramientas como las categorías de bloqueo de gastos. Los padres también pueden:

Establecer tareas, asignar recompensas y administrar su mesada.

Transferir dinero instantáneamente de la billetera principal a los niños cuando sea necesario.

Recibir alertas y notificaciones de gastos en tiempo real.

Bloquear o congelar una tarjeta si se pierde o se la roban.

"Con Family Money, mostramos lo que es posible cuando los servicios de tecnología y financieros se unen. Aprovechando el éxito de productos como la tarjeta de crédito Visa® de Verizon y las herramientas que ya ofrecemos para las familias, a medida que crecen con nosotros, como el servicio Verizon Smart Family y GizmoWatch, Family Money ofrece aún más valor a nuestros clientes en función de sus necesidades únicas . Es la manera perfecta de ayudar a los niños a aprender sobre el manejo y administración del dinero y es un ejemplo de cómo brindamos beneficios reales a nuestros clientes fuera de la conectividad confiable por la que nos conocen y por la que nos aman ”, dijo Todd Oberstein, Director Ejecutivo de Administración de Productos Desarrollo en Verizon.

Comience 30 días de prueba, por nuestra cuenta

¿No eres cliente de Verizon? No hay problema, los clientes de Verizon y los que no son pueden descargar la aplicación Verizon Family Money desde Google Play y Apple App Store. Luego, cree una cuenta de Verizon Family Money y vincule una cuenta bancaria verificada.



Al final del período de prueba de 30 días, el servicio se renueva automáticamente por $5.99 por mes. A los clientes de Family Money no se les cobrará el servicio en su factura de Verizon. La tarifa de $5.99, que incluye hasta 5 niños, se cobrará de la billetera de los padres en la aplicación. Los clientes deben tener 18 años o más para crear un perfil de padre en la aplicación. Las cuentas están diseñadas para niños de 8 a 17 años. Para comenzar su prueba de Family Money, visite www.verizon.com/familymoney.

Tranquilidad en cada etapa

Además de Family Money, Verizon tiene productos, soluciones y planes para ayudar a las familias a mantenerse conectadas de manera más segura y responsable en cada etapa de su experiencia digital. Para obtener más información sobre productos y soluciones para familias de Verizon, visite https://www.verizon.com/family-tech/.



¹Sin compromiso. El plan se renueva automáticamente hasta que se cancela. Cancela en cualquier momento.

²(Miembro de la FDIC) de conformidad con una licencia de Visa U.S.A. Inc. “Metropolitan Commercial Bank” y “Metropolitan” son marcas comerciales registradas de Metropolitan Commercial Bank © 2014.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) fue establecida el 30 de junio de 2000 y está celebrando su vigésimo año como uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $128.3 mil millones en 2020. La compañía ofrece servicios y soluciones de voz, datos y video en sus redes y plataformas premiadas, satisfaciendo la demanda de sus clientes por servicios móviles, conectividad, seguridad y control de la red.

Galileo , el estándar API para la emisión de tarjetas, soluciones de tarjetas virtuales y banca digital, es una plataforma global de procesamiento de pagos que impulsa a las fintechs líderes en el mundo, los bancos challenger, los neobancos, los servicios financieros y las empresas de inversión a eliminar la complejidad de los pagos. Galileo hace que sea rápido y fácil para muchos tipos y tamaños de empresas innovar y ofrecer increíbles experiencias de usuario de servicios financieros a sus clientes. Con sede en Salt Lake City, Galileo tiene oficinas en Ciudad de México, Nueva York, San Francisco y Seattle.

VERIZON’S ONLINE MEDIA CENTER: News releases, stories, media contacts and other resources are available at https://www.verizon.com/about/media-center . News releases are also available through an RSS feed. To subscribe, visit www.verizon.com/about/rss-feeds/.

Media contact:

Ana Ibarra

ana.ibarra@verizon.com