Verizon Fios agrega nuevo contenido en español, bajo demanda

Clientes podrán acceder a contenido de reconocidos canales sin costo adicional

BASKING RIDGE, N.J., Oct. 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A partir de hoy, los clientes de Verizon Fios tendrán aún más opciones en cuanto a contenido en español, con más de 400 horas de contenido de video bajo demanda (VOD, por sus siglas en inglés) de los principales canales en español, que incluyen: RCN Nuestra Tele, Antena 3, ¡HOLA! TV, Sur Perú y Canal Sur. El nuevo contenido VOD se ofrecerá sin costo adicional para los clientes actuales de Verizon Fios suscritos a un paquete de televisión en español.



“En Verizon estamos comprometidos a proporcionar contenido relevante para nuestra diversa base de clientes, en su idioma y cultura”, dijo Erin McPherson, directora de contenido de Verizon Consumer Group. “Celebramos la diversidad y las contribuciones de la comunidad hispana todos los días, brindándole a nuestros clientes acceso a contenido relevante y a historias de su interés, incluyendo contenido premium en música y entretenimiento, con programación atractiva de diversas cadenas como telenovelas, programas de entrevistas y programas de juegos”.

Contenidoculturalmenterelevante de canaleslíderes

La nueva línea de contenido de video bajo demanda gratuito incluye los programas favoritos de diferentes países, incluyendo: “La Hija del Mariachi” y “Secretos del Paraíso” de Nuestra Tele, el programa de entrevistas “El Hormiguero” de Antena 3, el programa diario de noticias de celebridades “La Hora ¡HOLA!” de ¡HOLA! TV, y la clásica telenovela “Encantadoras” de Canal Sur. El video bajo demanda estará disponible para los siguientes canales a partir del 1 de octubre:

RCN Nuestra Tele: La prestigiosa emisora ??colombiana ofrece novelas de clase mundial, reconocidos programas de noticias y contenido de entretenimiento general, además de derechos exclusivos para la liga de fútbol profesional de Colombia.

La prestigiosa emisora ??colombiana ofrece novelas de clase mundial, reconocidos programas de noticias y contenido de entretenimiento general, además de derechos exclusivos para la liga de fútbol profesional de Colombia. Antena 3 : Del grupo líder de medios de España, Atresmedia, ofrece series de renombre internacional, los mejores concursos, noticias de última hora y entretenimiento para toda la familia.

: Del grupo líder de medios de España, Atresmedia, ofrece series de renombre internacional, los mejores concursos, noticias de última hora y entretenimiento para toda la familia. ¡HOLA! TV: Lo mejor de la revista ¡HOLA! adaptada para televisión que perfila la vida de celebridades, moda y la realeza.

Lo mejor de la revista ¡HOLA! adaptada para televisión que perfila la vida de celebridades, moda y la realeza. Sur Perú: Contenido de la emisora líder ??de Perú, incluye contenido de entretenimiento general de las cadenas mejor calificadas en Perú.

Contenido de la emisora líder ??de Perú, incluye contenido de entretenimiento general de las cadenas mejor calificadas en Perú. Canal Sur: La “Super Estación” latinoamericana ofrece una mezcla del mejor contenido que América Latina tiene para ofrecer.



Los clientes de Verizon Fios pueden acceder al nuevo contenido VOD en español a través de la opción On Demand en el menú de su decodificador.

Para obtener más información sobre Verizon Fios y cómo registrarse, visite https://www.verizon.com/home/international-programming/ .

ACERCA DE VERIZON

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) fue establecida el 30 de junio de 2000 y está celebrando su vigésimo año como uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $131.9 mil millones en 2019. La compañía ofrece servicios y soluciones de voz, datos y video en sus redes y plataformas premiadas, satisfaciendo la demanda de sus clientes por servicios móviles, conectividad, seguridad y control de la red.

VERIZON’S ONLINE MEDIA CENTER: News releases, stories, media contacts and other resources are available at www.verizon.com/about/news/. News releases are also available through an RSS feed. To subscribe, visit www.verizon.com/about/rss-feeds/.