Verizon Fios agrega nuevo contenido regional en español

Ahora los clientes pueden agregar contenido de regiones como México, el Caribe, América del Sur y España y obtener entretenimiento único para ellos.

BASKING RIDGE, N.J., April 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verizon Fios, el Internet de alta velocidad, confiable y de alta calidad sin límites de datos, continúa manteniendo a sus clientes conectados y entretenidos con el contenido TV en español que aman. Los clientes nuevos y existentes de Fios pueden incluir paquetes regionales como complementos a cualquier plan básico de Fios TV. Los clientes pueden elegir entre Región Caribeña (Caribe), Región Mexicana (México), Región Sudamericana (América del Sur) y Región Española (España) por solo $10 por el primer paquete regional y $5 por cada región adicional. Todo a través de la tecnología de red 100% fibra óptica de Verizon Fios. Y con Fios Mix & Match, los clientes sólo pagan por lo que quieren, sin contratos anuales ni tarifas adicionales como transmisión o RSN.

“Verizon ofrece paquetes internacionales de Fios para brindar a los clientes opciones aún más personalizadas, ahora con acceso al contenido en español más destacado”, dijo Erin McPherson, directora de contenido de Verizon Consumer Group. "Estamos orgullosos de ofrecer contenido que representa mejor la diversidad de nuestros segmentos de consumidores, y estamos comprometidos a seguir brindando opciones y el mejor contenido para ellos, todo en la mejor red".

Acceso a más de 70 canales en español de las principales cadenas de televisión

Cada paquete regional en español incluye un conjunto de canales únicos, más 42 canales que son incluidos en todas las regiones. Se han agregado nuevos canales, como Kanal D Drama (c 1586), disponible en todas las regiones excepto Región Española, Atreseries (c 1588) y TVE Star (c 1587) exclusivamente en Región Española, y con aún más canales próximamente.

Los nuevos paquetes incluyen:

Región Caribeña: programación en español además de noticias, deportes, programas de entrevistas y más de Puerto Rico, República Dominicana y Centroamérica con canales como Bein Sports, Telemicro Internacional y Tele El Salvador.

Región Mexicana: programación en español más noticias, deportes, telenovelas, talk shows, series y películas de México con canales como Multimedios, Milenio Televisión y Kanal D Drama.

Región Sudamericana: programación en español además de noticias, deportes, telenovelas, programas de entrevistas, series y películas de Colombia, Ecuador, Perú y más. Incluyendo canales como Caracol Televisión, Ecuavisa y Canal Sur.

Región Española: programación en español, además de noticias, deportes, talk shows, series, películas de España incluyendo canales como Antena 3, TVE y Atreseries.

¿Cómo agregar los paquetes internacionales regionales en español?

Para obtener más información sobre los paquetes de TV internacionales regionales en español de Fios y cómo registrarse, visite https://espanol.verizon.com/home/international-programming/

