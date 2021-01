Verizon hace que internet confiable y de alta velocidad sea más accesible con Fios Forward

Los clientes que reúnan los requisitos, pueden obtener Internet de alta velocidad en el servicio de internet residencial nombrado #1 en satisfacción del cliente en el Este por ocho años consecutivos¹

NUEVA YORK, Jan. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verizon está haciendo que Internet confiable, de alta velocidad y de alta calidad sin límites de datos sea más accesible para los clientes que califican para asistencia financiera a través de Verizon Fios Forward. Ofrecido por primera vez a nuevos clientes en abril de 2020, Fios Forward supera en gran medida la velocidad y las capacidades normalmente disponibles para los programas de asistencia de internet de bajos ingresos y ofrece a los clientes elegibles un descuento que reduce el costo del rápido y confiable Internet de Fios a tan solo $19.99 por mes más impuestos.



Verizon Fios Forward, disponible para clientes nuevos y, ahora también, para clientes existentes que califican para el programa de asistencia gubernamental Lifeline , rompe el molde del servicio de Internet asequible, que a menudo carece de la velocidad y la capacidad para satisfacer las demandas de múltiples usuarios en el hogar para aprendizaje y trabajo remoto. En lugar de crear un subnivel de servicio que limite la capacidad de los estudiantes para aprender y las familias para buscar oportunidades de desarrollo en un futuro dependiente de la tecnología digital, ayuda a los hogares menos atendidos a acceder al mismo servicio Verizon Fios clasificado como el #1 en satisfacción del cliente en servicio de internet residencial en el Este durante ocho años consecutivos.

“Nuestro principal propósito es crear redes que hacen avanzar al mundo. Demasiadas familias se quedarán atrás si la Internet de su hogar no puede seguir el ritmo de la demanda actual de aprendizaje y trabajo ", dijo Frank Boulben, vicepresidente senior de marketing y productos para el consumidor de Verizon. "Sabemos el impacto que tiene la conectividad en el avance y desarrollo, es por eso que estamos ampliando Fios Forward para respaldar la inclusión digital y ayudar a crear oportunidades con acceso asequible a Internet de banda ancha de alto rendimiento".

¿Quién califica para Verizon Fios Forward?

Los clientes nuevos y existentes de Fios deben calificar a Lifeline para inscribirse en Fios Forward². Los clientes elegibles pueden suscribirse a un plan Mix & Match Fios Home Internet con un ahorro total de $20 por mes. Las opciones del plan incluyen:

Fios 200/200 Mbps (300/300 en NYDMA) por $19.99 al mes

Fios 400/400 Mbps (500/500 en NYDMA) por $39.99 al mes

Conexión Fios Gigabit (hasta 940/880 Mbps) con router incluido por $59.99 al mes



¿Qué tiene de diferente Verizon Fios Forward?

Con velocidades de carga y descarga de nivel de entrada de 200 o 300 Mbps sin límites de datos, los clientes de Fios pueden experimentar cargas hasta 75 veces más rápidas y descargas hasta 10 veces más rápidas³ que los planes comparables. La velocidad más rápida y la mayor capacidad marcan una gran diferencia cuando los miembros de la familia hacen videollamadas, transmiten contenido para aprendizaje remoto y cargan archivos para el trabajo o proyectos de clase al mismo tiempo.

Los clientes pueden traer su propio router o Verizon eliminará los costos del router durante los primeros 60 días para nuevos suscriptores. Los nuevos clientes también serán elegibles para todas las promociones y beneficios adicionales, que incluye: obtener hasta 12 meses de discovery + por nuestra cuenta4, para alimentar la imaginación de una familia con contenido de Animal Planet, Discovery, HGTV, Food Network y más.

"Una conexión a Internet de banda ancha ya no es una medida precisa de cuánto progreso ha logrado el mundo en la construcción de un futuro inclusivo para la era digital", dijo Frank Boulben. "La calidad de esa conexión determina quién puede seguir el ritmo en el mundo siempre conectado y en constante evolución en el que vivimos hoy, por lo que debemos hacer más para que Internet de alta velocidad sea más accesible para las familias que más necesitan ayuda ".

“Queremos que más niños tengan conexiones lo suficientemente fuertes como para dar rienda suelta a su imaginación y curiosidad con las mismas herramientas de video, aprendizaje remoto y AR / VR que sus compañeros, y Verizon Fios Forward nos acerca a ese objetivo”, agregó.

¿Cómo obtener Internet asequible con Verizon Fios Forward?

Visita verizon.com/home/fios-forward/ para solicitar el descuento Lifeline, que se requiere para obtener Verizon Fios Forward, y obtener más información sobre pedidos. Una vez calificado, selecciona un plan de Internet residencial Mix & Match Fios elegible y luego sigue las instrucciones para llamar a Verizon y confirmar tu descuento5.

Verizon comprometido con la inclusión digital



Verizon se compromete a crear una sociedad digitalmente inclusiva y equitativa. Al apoyar iniciativas de inclusión digital, permitimos que las personas y las comunidades desarrollen el conocimiento y las habilidades para prosperar en la era digital.

Estas iniciativas se basan en Citizen Verizon, el plan de negocios responsable de la compañía para el avance económico, ambiental y social, que incluye: los esfuerzos de Verizon para ayudar a las comunidades de escasos recursos a cerrar la brecha digital para más de 38 millones de estudiantes en 40 estados y el Distrito de Columbia. Para obtener más información sobre los esfuerzos de inclusión digital de Verizon, visite CitizenVerizon.com.

1 Basado en la respuesta del cliente en J.D. Power 2013-2020 Estudios de satisfacción de proveedores de servicios de Internet residencial en EE. UU. Visite jdpower.com/awards.

2 La elegibilidad para Lifeline varía según el estado. Solo se permite un descuento Lifeline por hogar.

3 Basado en velocidades medias de carga / descarga de 4 Mbps y 27,5 Mbps entre programas de asistencia de Internet comparables.

4 discovery + disponible solo para nuevos clientes de Fios. Obtén 12 meses de discovery+ (sin publicidad) en Verizon con Fios Gigabit Connection; 6 meses con Fios 400 o 500 Mbps; 3 meses con Fios 200 o 300 Mbps. La suscripción se renovará automáticamente a $6.99 a menos que el cliente cancele. Se puede cancelar en cualquier momento. Oferta válida del 1.4.21 al 3.17.21.

5 Debe llamar para confirmar su elegibilidad de Lifeline dentro de los 90 días posteriores a la instalación para recibir los descuentos financiados por Verizon. Los clientes existentes, una vez que estén en un plan Mix & Match calificado, pueden llamar para que se les aplique el descuento.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) fue establecida el 30 de junio de 2000 y está celebrando su vigésimo año como uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $131.9 mil millones en 2019. La compañía ofrece servicios y soluciones de voz, datos y video en sus redes y plataformas premiadas, satisfaciendo la demanda de sus clientes por servicios móviles, conectividad, seguridad y control de la red.

