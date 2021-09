Verizon ofrecerá la nueva línea de iPhone 13, iPad y iPad mini con pedidos a partir del 17 de septiembre

Los clientes existentes y nuevos de Verizon pueden obtener un iPhone 13 por nuestra cuenta con canje selecto y planes ilimitados selectos¹

BASKING RIDGE, N.J., Sept. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verizon ofrecerá la mejor línea de iPhone y iPad, incluido el innovador y elegante iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 y iPhone 13 mini, el iPad de alta capacidad y asequible (novena generación) y iPad mini con un nuevo diseño de pantalla completa.

Rediseñados por dentro y por fuera, el iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max presentan el sistema de cámara profesional más avanzado que jamás haya existido en el iPhone, la pantalla Super Retina XDR con ProMotion, la duración de la batería mejorada, el chip A15 Bionic diseñado por Apple con GPU de 5 núcleos y una experiencia avanzada 5G. El iPhone 13 y el iPhone 13 mini cuentan con el sistema de cámara dual más avanzado en iPhone y el potente chip A15 Bionic en un diseño elegante y duradero. El iPad mini cuenta con un diseño de pantalla completa, el chip A15 Bionic, 5G, Center Stage y más. El iPad cuenta con A13 Bionic, Center Stage, True Tone diseñados por Apple y ahora incluye el doble de almacenamiento.

Los clientes podrán pre-ordenar la línea de iPhone 13 el 17 de septiembre, con disponibilidad el 24 de septiembre. Los clientes también pueden ordenar iPad mini y iPad a partir del 17 de septiembre, con disponibilidad el 24 de septiembre.

“No puedo esperar a ver qué cosas increíbles harán nuestros clientes con los nuevos modelos iPhone 13 en el 5G de Verizon. El año pasado, hicimos 5G una realidad con el lanzamiento de 5G Nationwide en el primer iPhone 5G y la incorporación de más ciudades con 5G Ultra Wideband en todo el país”, dijo Ronan Dunne, vicepresidente ejecutivo y director ejecutivo de Verizon Consumer Group. “Desde entonces, Verizon 5G Ultra Wideband se ha expandido aún más, con disponibilidad en partes de más de 80 ciudades de EE. UU., 60 estadios y arenas y 13 aeropuertos. Y continúa ampliándose y evolucionando a medida que nos preparamos para aprovechar el espectro de C-band para potenciar la experiencia".

"Estamos encantados de que Verizon está ofreciendo los innovadores iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 y iPhone 13 mini, todos con hermosos diseños, nuevos sistemas de cámara inigualables, un potente chip A15 Bionic y una experiencia 5G avanzada", dijo Greg Joswiak, vicepresidente senior de marketing mundial de Apple. "Y con la red 5G Ultra Wideband de Verizon, los clientes pueden esperar que la nueva línea de iPhone 13 funcione en aún más lugares con 5G para obtener mayores velocidades y experiencias".

Presentando el iPhone 13

Con una experiencia 5G avanzada con más bandas 5G, la línea de iPhone 13 funciona en más lugares en 5G para una mayor cobertura y rendimiento². Disponible en cuatro impresionantes acabados: grafito, dorado, plateado y el nuevo azul sierra, el iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max presentan una pantalla Super Retina XDR completamente nueva con ProMotion y una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120Hz, lo que hace la experiencia táctil aún más rápida y con mayor capacidad de respuesta. También presentan la mejor duración de batería del iPhone con iPhone 13 Pro Max, que dura hasta dos horas y media más en un día que el iPhone 12 Pro Max, una nueva capacidad de almacenamiento de 1TB y están protegidos por la cubierta frontal Ceramic Shield, más resistente que el cristal de cualquier smartphone. Con las nuevas cámaras Ultra Wide, Wide y Telephoto, el sistema de cámara profesional obtiene su mayor avance al capturar fotos y videos asombrosos, impulsado por el A15 Bionic diseñado por Apple. Estas tecnologías permiten nuevas e impresionantes capacidades fotográficas, como la fotografía macro en la nueva cámara Wide y un rendimiento mejorado con poca luz de hasta 2.2x en la nueva cámara Ultra Wide, y nuevas funciones de fotografía computacional como Photographic Styles para personalizar el aspecto de las imágenes en la aplicación Cámara. y modo nocturno en todas las cámaras. El video da un gran paso adelante al ofrecer el Modo Cinemático para hermosas transiciones de profundidad de campo, video macro, Time-lapse y Slo-mo, e incluso un mejor rendimiento con poca luz. Ambos modelos también ofrecen flujos de trabajo profesionales de extremo a extremo en Dolby Vision y, por primera vez, ProRes, solo disponible en iPhone.

El iPhone 13 y el iPhone 13 mini de próxima generación cuentan con un hermoso diseño con elegantes bordes planos en cinco magníficos nuevos colores: rosa, azul, midnight, starlight y (PRODUCT) RED³. Ambos modelos cuentan con importantes innovaciones, incluido el más avanzado sistema de doble cámara en el iPhone: con una nueva cámara panorámica con píxeles más grandes y estabilización de imagen óptica con cambio de sensor que ofrece mejorar en fotos y videos con poca luz, una nueva forma de personalizar la cámara con Photographic Styles y Modo Cinemático, que brinda una nueva dimensión para la creación de videos. Equipado con el A15 Bionic diseñado por Apple, el iPhone 13 y el iPhone 13 mini también cuentan con un rendimiento y una eficiencia energética súper rápidos, una mayor duración de la batería, una pantalla Super Retina XDR más brillante que da vida al contenido, una durabilidad increíble con la cubierta frontal Ceramic Shield, doble nivel de almacenamiento de entrada de 128 GB, una clasificación IP68 líder en la industria para resistencia al agua y una experiencia 5G avanzada.

La próxima generación de iPad y iPad Mini

El nuevo iPad mini ofrece una experiencia increíble en una nueva y hermosa gama de colores: rosa, starlight, morado y gris espacial, con una pantalla Liquid Retina más grande de 8.3 pulgadas. Con el chip A15 Bionic diseñado por Apple, el iPad mini ofrece un rendimiento hasta un 80 por ciento más rápido que la generación anterior, lo que lo convierte en el iPad mini con mejor capacidad de todos los tiempos. Con 5G ahora disponible en iPad mini, los clientes pueden hacer aún más con una conectividad inalámbrica más rápida mientras viajan. Los usuarios ahora pueden permanecer conectados y ser aún más productivos donde quiera que estén. Un nuevo puerto USB-C permite una conectividad más rápida, y las nuevas cámaras avanzadas, Center Stage y el soporte para Apple Pencil (segunda generación) permiten a los usuarios nuevas formas de capturar fotos y vídeos, comunicarse con sus seres queridos y anotar sus ideas cuando la creatividad llega.

El iPad viene equipado con el potente chip A13 Bionic diseñado por Apple que ofrece un aumento del rendimiento del 20 por ciento con respecto a la generación anterior, al tiempo que conserva la duración de la batería durante todo el dia4 y un valor increíble. Por primera vez, True Tone llega a la pantalla hermosa Retina de 10.2 pulgadas del iPad, que ajusta el contenido de la pantalla a la temperatura de color de una habitación. El iPad también cuenta con una nueva cámara frontal ultra ancha de 12MP con Center Stage, soporte para Apple Pencil (primera generación) y Smart Keyboard, el intuitivo iPadOS 15, y comienza con 64GB de almacenamiento, el doble de almacenamiento que la generación anterior.

Maximiza tu experiencia 5G.

Los nuevos iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 y iPhone 13 brindan acceso a todo lo que ofrece el 5G de Verizon, incluyendo las próximas mejoras a la red 5G Ultra Wideband utilizando el espectro C-band. Verizon 5G Ultra Wideband es super rápido con una capacidad enorme y un retraso bajo, por lo que no te perderás nada. Descarga tus películas favoritas en segundos5, juega videojuegos en línea con calidad de consola sobre la marcha y siéntete que estás allí en persona durante los chats de video y las conferencias telefónicas. Es como tener el carril rápido cuando más lo necesitas.

Nuestras mejores promociones en la mejor red6.

Debido a que todos (nuevos clientes, clientes existentes, empresas) merecen algo mejor, Verizon hace que sea más fácil que nunca actualizarse a un nuevo iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max y estamos ofreciendo algunos beneficios increíbles en planes Verizon Unlimited selectos.

Los clientes actuales y nuevos de Verizon pueden obtener hasta $ 800 de descuento en la nueva línea iPhone 13 con canje selecto en planes ilimitados selectos, además de obtener hasta $500 para ayudar a cubrir el costo del cambio¹ para un total de hasta $1,300 de descuento en cualquier de los nuevos modelos. Eso es un iPhone 13 para nosotros.

Apple Music, con más de 75 millones de canciones, miles de listas de reproducción, selecciones diarias de los mejores expertos en música del mundo, la innovadora radio Apple Music y características innovadoras como letras sincronizadas en tiempo real, se incluye actualmente, sin costo adicional, con el plan Get More Plan Unlimited. Y para aquellos que eligen Play More Unlimited, Do More Unlimited o Start Unlimited, aún pueden obtener seis meses de Apple Music por nuestra cuenta (luego $9.99 al mes)7.

La nueva línea iPhone 13 te permite experimentar tus juegos favoritos como nunca antes. Para que sea más fácil participar en la acción, los clientes nuevos y existentes de Verizon obtienen seis meses de Apple Arcade por nuestra cuenta con los planes ilimitados "Start" y "Do More", o 12 meses por nuestra cuenta con los planes ilimitados "Play More" y "Get More" (luego, $4.99 /mes)8.



Todas las ofertas están disponibles para clientes de Verizon y clientes de Verizon de pequeñas y medianas empresas.

Encuentra el #Hidden13

Para celebrar el lanzamiento de la nueva línea de iPhone 13, Verizon está lanzando H1dd3n, la primera búsqueda del tesoro audiovisual. Verizon, la sensación del arte pop FriendsWithYou y la artista nominada al Grammy® Halsey se unieron para crear un campo majestuoso de juegos de realidad aumentada (AR).

A partir del 18 de septiembre, en espacios públicos selectos de Verizon 5G, en cinco ciudades principales: Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Miami y Seattle, puedes usar cualquier iPhone para capturar un código QR en la señalización cercana y entrar en la experiencia inmersiva de AR. Una vez dentro, puedes explorar el arte más extraordinario, escuchar el nuevo tema de Halsey, "Darling", buscar los 13 ocultos y compartir en Twitter para tener la oportunidad de ganar un nuevo iPhone. Los fanáticos en casa podrán participar en línea a partir del 17 de septiembre generando arte único de personajes de FriendsWithYou y compartiendo en Twitter para tener la oportunidad de ganar.

Para obtener más detalles sobre precios y planes de datos, visite verizonwireless.com/apple a partir del 16 de septiembre.

Los clientes comerciales pueden visitar Verizon Business Group para obtener más información.

Para obtener más detalles sobre los productos de Apple, visite apple.com .

¹5G Ultra Wideband disponible sólo en ciertos lugares de ciudades selectas. 5G Nationwide está disponible en más de 2,700 ciudades. Se requiere la compra de un dispositivo con pago de $1599.99 con una línea de teléfono inteligente nueva y actualizada en planes ilimitados seleccionados. Mastercard virtual prepago de $500 (enviada en 8 semanas) con transferencia. Menos crédito de promoción / intercambio de hasta $800 aplicado durante 24/30 meses; el crédito promocional finaliza si ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad; 0% APR. Se aplican las condiciones de intercambio.

²Se requiere un plan de datos. Las llamadas 5G, Gigabit LTE, VoLTE y Wi-Fi están disponibles en mercados selectos y a través de selectos portadores. Las velocidades se basan en el rendimiento teórico y varían según las condiciones del sitio y el operador. Para obtener detalles sobre 5G y soporte LTE, los clientes pueden ponerse en contacto con su operador o visitar apple.com/iphone/cellular.

³Cada compra de iPhone 13 (PRODUCT) RED ahora contribuye directamente al Fondo Mundial para combatir pandemias como COVID-19 y SIDA.

4La duración de la batería varía según el uso y la configuración

5Las velocidades de descarga pueden variar según la red y las condiciones de cobertura y la optimización del contenido para la banda ultra ancha 5G.

6Basado en los informes RootScore® de RootMetrics® de EE. UU., Estatales y metropolitanos: 2º semestre de 2013 a 1º semestre de 2021. Probado con los mejores teléfonos inteligentes disponibles comercialmente en 3 redes móviles en todos los tipos de redes disponibles. Tus experiencias pueden variar. El premio RootMetrics no es un aval de Verizon.

7Escuche 75 millones de canciones sin anuncios o descargue sus pistas favoritas y reprodúzcalas sin conexión durante 6 meses, gratis. Luego $9.99 / mes + impuestos después. Cancela en cualquier momento. (Para los residentes de NM, Apple Music finaliza automáticamente después de 6 meses).

812 meses o 6 meses Apple Arcade por cuenta nuestra requiere activación de línea en planes ilimitados selectos. Debe tener 18 años o más. Después de que finalice el período de promoción respectivo de 12 meses o 6 meses, la suscripción se renovará automáticamente a $4.99 + impuestos / mes a menos que cancele. Se puede cancelar en cualquier momento. Una oferta por cuenta de Verizon elegible. Se aplican condiciones adicionales.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) fue establecida el 30 de junio de 2000 y está celebrando su vigésimo año como uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $128.3 mil millones en el año 2020. La compañía ofrece servicios y soluciones de voz, datos y video en sus redes y plataformas premiadas, satisfaciendo la demanda de sus clientes por servicios móviles, conectividad, seguridad y control de la red.

VERIZON’S ONLINE MEDIA CENTER: News releases, stories, media contacts and other resources are available at verizon.com/news. News releases are also available through an RSS feed. To subscribe, visit www.verizon.com/about/rss-feeds/.

Contacto de la prensa:

George Koroneos

george.koroneos@verizon.com

Twitter: @glkcreative