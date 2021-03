Verizon se une a Hoy Health para ofrecer descuentos en servicios médicos

Ahora los clientes de Verizon pueden recibir descuentos exclusivos en prescripciones médicas y servicios de telesalud en la plataforma digital bilingüe de servicios de salud



Lo que necesita saber:

Verizon se ha asociado con Hoy Health, una plataforma digital bilingüe para asistencia médica, a fin de ofrecer a los clientes de Verizon descuentos exclusivos en servicios de telesalud sin necesidad de una suscripción mensual o de seguro médico.





Como resultado de esta asociación, los clientes de Verizon pueden ahorrar 35% en consultas médicas virtuales con doctores bilingües en inglés y español, lo cual incluye un medicamento selecto con prescripción por un mes (HoyDOC), así como obtener medicamentos con descuento para miembros de su familia en ciertos países de latinoamérica (HoyRX). Además, también pueden recibir 10% de descuento en kits de manejo de enfermedades crónicas (HoyLIFEKITS).



BASKING RIDGE, N.J., March 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verizon se ha asociado con Hoy Health, la plataforma digital de servicios de salud que brinda asistencia médica bilingüe en inglés y español, para ofrecer descuentos a los clientes de servicios pospago de Verizon Wireless en un momento en que la atención médica es una prioridad. A partir de hoy, los clientes nuevos y existentes de Verizon Wireless en los EE. UU. y sus familias pueden ahorrar en servicios de telesalud a través de Hoy Health, lo cual incluye visitas virtuales, prescripciones médicas y más.



"Durante este último año, el acceso a asistencia médica se ha convertido en una prioridad mayor. Este año ha sido un desafío para todos, pero algunos grupos se han visto especialmente afectados", dijo Arturo Picicci, director ejecutivo de marketing para el consumidor de Verizon. "Nuestra asociación con Hoy Health ayudará a asegurar que los clientes de Verizon tengan acceso a las herramientas de asistencia médica que necesitan".



"Estamos muy orgullosos de asociarnos con Verizon", dijo Mario Anglada, director ejecutivo de Hoy Health. “Nuestra misión siempre ha sido brindar acceso a una atención primaria asequible y de calidad a todas las comunidades. Esta alianza con una empresa líder como Verizon nos permitirá ampliar aún más nuestro alcance y cumplir con nuestra misión".



Los clientes que se inscriban en Hoy Health a través de Verizon obtienen acceso a:

HoyDOC: 35% de descuento en consultas de telesalud, que incluye un mes de un medicamento con prescripción entre selectos medicamentos (precio original $79, los clientes de Verizon pagan $49)¹.

35% de descuento en consultas de telesalud, que incluye un mes de un medicamento con prescripción entre selectos medicamentos (precio original $79, los clientes de Verizon pagan $49)¹. HoyRX: acceso a un descuento adicional de 10% en medicamentos selectos para la familia en los EE. UU. y ciertos países de América Latina.

acceso a un descuento adicional de 10% en medicamentos selectos para la familia en los EE. UU. y ciertos países de América Latina. HoyLIFEKITS : 10% de descuento adicional en kits de manejo de enfermedades crónicas todo en uno, los cuales ofrecen dispositivos médicos, suministros de prueba, medicamentos y software de monitoreo.

: 10% de descuento adicional en kits de manejo de enfermedades crónicas todo en uno, los cuales ofrecen dispositivos médicos, suministros de prueba, medicamentos y software de monitoreo. HoySAVE: una tarjeta de descuento gratis para medicamentos con prescripción, la cual brinda hasta un 80% de descuento en ciertos medicamentos genéricos y de marca.

Cómo acceder a la oferta:

Los clientes de servicios pospago de Verizon Wireless nuevos y existentes deben visitar https://espanol.verizon.com/solutions-and-services/hoyhealth/ para comenzar.

para comenzar. Una vez en el sitio web, los nuevos clientes pueden hacer clic en "Inscríbete en Verizon" y los clientes existentes deben hacer clic en "Inscríbete ahora" para iniciar sesión y dirigirse al sitio de marca compartida de Hoy Health/Verizon.

Una vez en el sitio de marca compartida, los clientes pueden completar su inscripción en Hoy Health seleccionando el producto específico que desean usar.

Una vez que el titular de la cuenta de Verizon termine de inscribirse en Hoy Health, tendrá la opción de compartir su descuento con hasta nueve miembros de su familia a través de un enlace que se mostrará en la página final de la inscripción.

Visite https://espanol.verizon.com/solutions-and-services/hoyhealth/ para obtener más información e inscribirse hoy.



¹35% de descuento en HoyDOC y 10% de descuento en HoyRX y HoyLIFEKIT a partir del precio en hoyhealth.com disponible para clientes actuales de Verizon Wireless que mantengan su cuenta de Verizon Wireless mientras el programa esté activo. La inscripción en el programa se debe realizar en el sitio web de Hoy Health; una inscripción en Hoy Health por cuenta. Los servicios y productos con descuento son proporcionados por Hoy Health y son de su entera responsabilidad. El programa de descuento puede cambiar o terminar en cualquier momento. Se pueden aplicar cargos por datos.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) fue establecida el 30 de junio de 2000 y está celebrando su vigésimo año como uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $131.9 mil millones en 2019. La compañía ofrece servicios y soluciones de voz, datos y video en sus redes y plataformas premiadas, satisfaciendo la demanda de sus clientes por servicios móviles, conectividad, seguridad y control de la red.

Acerca de Hoy Health

Hoy Health, LLC es una plataforma digital de tecnología de la salud única en su tipo que proporciona un ecosistema de apoyo de atención médica bilingüe integral e integrado a pacientes médicamente desatendidos, ofreciendo soluciones relacionadas con el acceso a medicamentos, la adherencia a los medicamentos, la telesalud y los programas de manejo de enfermedades crónicas. Hoy Health fue nombrada por FierceHealthcare como una de las principales empresas de salud "Fierce 15" de 2019, y fue finalista en la competencia StartUp of the Year 2020 de Established. Visita http://www.HoyHealth.com.

