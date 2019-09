Yoko Ono y John Lennon Educational Tour Bus “¡Imagina una ciudad sin violencia con armas de fuego!”

Prince Royce, reconocida superestrella multi-platino se une a estudiantes activistas y funcionarios oficiales en la Alcaldía de NY en asociación con Everytown For Gun Safety, Students Demand Action y Peace is A Lifestyle

NUEVA YORK, Sept. 17, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- John Lennon Educational Tour Bus (Lennon Bus), la primera instalación de producción de vanguardia y sin fines de lucro que ofrece experiencias creativas activas a estudiantes de todas las edades; regresa a la Alcaldía de Nueva York para el lanzamiento de la sexta residencia mensual anual Come Together NYC el 16 de septiembre, según Yoko Ono Lennon.El evento de lanzamiento de este año, titulado “¡Imagina una ciudad sin violencia con armas de fuego!”, se llevó a cabo a bordo del autobús Lennon Bus con una mesa redonda que unió a estudiantes activistas y funcionarios oficiales con el artista musical nacido en el Bronx, Prince Royce para hablar sobre los pasos siguientes necesarios para erradicar la violencia con armas de fuego. El evento se trasladó después afuera a las escaleras de la Alcaldía de Nueva York para llevar a cabo un programa que contó con los participantes de la mesa redonda, incluyendo los concejales Daniel Dromm, Mark Treyger y Alicka Ampry-Samuel, junto a más de 200 estudiantes de los cinco condados que se unieron para inspirar el activismo estudiantil en honor a John Lennon, quien fue asesinado a tiros.“John se sentiría muy orgulloso de este proyecto que alienta a los jóvenes de todos los lugares a apostar por su creatividad y compartir sus ideas para erradicar la violencia con armas de fuego. Estoy muy feliz de estar celebrando el vigésimo segundo año del Lennon Bus”, dijo Yoko Ono Lennon.“Después del evento del año pasado, nos enteramos de que los estudiantes querían que los funcionarios oficiales escucharan sus ideas y consideraran el siguiente paso para hacer un cambio. Nos lo tomamos en serio y establecimos un programa que ofrecía esta oportunidad”, dijo Brian Rothschild, cofundador del Lennon Bus. “El Lennon Bus es un proyecto único y el darle a los jóvenes la oportunidad de que se expresen es una gran parte de lo que hemos hecho en el transcurso de los años”.Los estudiantes y otros presentes pudieron escribir sus sugerencias en una escalera de mano blanca para ilustrar los pasos que necesitan tomarse para ayudar a resolver la plaga que los tiroteos han traído a América.“Me siento feliz de volver a trabajar con el Lennon Bus para crear conciencia. Ha sido increíble el poder unirse a tantos niños excelentes que se toman el serio el trabajar para conseguir la seguridad con las armas”, dijo Prince Royce.El concejal Daniel Dromm dijo, “debemos abordar el núcleo de este asunto y observar las experiencias que los niños están llevando con ellos a las escuelas para que puedan hablar de las cosas que son importantes para ellos. Entonces tendemos que tener programas que aborden esos asuntos”.Durante su residencia en Nueva York, el Lennon Bus hará paradas en escuelas, eventos públicos y ferias comerciales en los cinco condados de la ciudad. Los visitantes del Lennon Bus recibirán un vistazo exclusivo a lo último en productos de música, así como audio, video y tecnologías de emisión que se encuentran a bordo. Los estudiantes también aprenderán sobre posibles carreras profesionales directamente de los ingenieros que viven y trabajan a bordo de las instalaciones multimillonarias que viajan todo el año por los Estados Unidos. En cada parada, los estudiantes pasarán un día completo desarrollando un proyecto original, creando la música, video e imágenes necesarias para que sus ideas pasen del concepto a ser desarrolladas.Los socios incluyen a Apple Inc., Yamaha Corporation of America, OWC, la Alcaldía, la Concejalía de la Ciudad de Nueva York, el Departamento de Asuntos Culturales, la Asamblea Estatal de Nueva York, así como las organizaciones en contra de la violencia con armas de fuego Everytown For Gun Safety, Students Demand Action y Peace is A Lifestyle. Contactos:Jo-Ann Geffen/Nicole Albert, JAG PRjgeffen@jajgpr.com / nalbert@jagpr.com (818) 905-5511