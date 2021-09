Paris Saint Germain's head coach Mauricio Pochettino attends a press conference at the Parc des Princes stadium in Paris, France, 27 September 2021. EFE-EPA/YOAN VALAT

Paris Saint Germain's head coach Mauricio Pochettino attends a press conference at the Parc des Princes stadium in Paris, France, 27 September 2021. EFE-EPA/YOAN VALAT

Paris Saint Germain's Lionel Messi (L) attends a training session at the Ooredoo training center in Saint-Germain en Laye, near Paris, France, 27 September 2021. EFE-EPA/YOAN VALAT

Paris Saint Germain's Kylian Mbappe (C) attends a training session at the Ooredoo training center in Saint-Germain en Laye, near Paris, France, 27 September 2021. EFE-EPA/YOAN VALAT