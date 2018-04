Photo provided on April 30, 2018 shows a child of the Embera indigenous community at the "garbage dump" in Bahia Solano, Choco province, Colombia, April 28, 2018. EPA-EFE/LEONARDO MUÑOZ Fotografía del 28 de abril de 2018, de un niño junto a un basurero ubicado en un sector de Bahía Solano, en el departamento de Chocó (Colombia). Bahía Solano es un paraíso natural en plena selva del Pacífico colombiano, un remanso de paz verde pervertido por el ser humano que ha convertido uno de sus rincones en un basurero a cielo abierto donde los residuos amenazan a una de las zonas más biodiversas del planeta. La escena es dantesca, en el "botadero de basura", como lo conocen sus vecinos, millones de toneladas de residuos caen por unas laderas que desde el cielo se perciben como un tapete verde atravesado por esta lengua de desechos. EFE/LEONARDO MUÑOZ

Bahia Solano is a natural paradise in the Colombian jungle on the Pacific coast, a haven of green peace perverted by humans, who have turned it into a garbage dump where endless piles of trash threaten one of areas with the greatest biodiversity on the planet.

The scene is Dantesque: in the "garbage dump" as locals call it, millions of tons of trash fall down certain mountainsides, which from the air looks like a green carpet crossed by a river of rubbish.