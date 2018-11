Photo sent by Bogota of a poisonous frog at the airport El Dorado hoy Nov. 7, 2018, in Bogota (Colombia). EPA-EFE/ Cortesia Alcaldia de Bogota/

Photo sent by Bogota of a poisonous frog at the airport El Dorado hoy Nov. 7, 2018, in Bogota (Colombia). EPA-EFE/ Cortesia Alcaldia de Bogota/

Photo sent by Bogota of a poisonous frog at the airport El Dorado hoy Nov. 7, 2018, in Bogota (Colombia). EPA-EFE/ Cortesia Alcaldia de Bogota/

Colombian authorities seized 216 poisonous frogs found inside a backpack left in a public bathroom at Bogota's El Dorado International Airport, the municipal government said Wednesday.

The creatures were discovered wrapped in 194 rolls of film hidden among clothing in the backpack.