A Spanish Navy ship assigned to the European Union's counter-piracy naval force off the Horn of Africa and in the Western Indian Ocean has destroyed a pirate ship off Somalia's coast, according to a statement issued Monday by Spain's defense ministry.

The Spanish amphibious assault ship "Castilla," under the command of Spanish Rear-Admiral Alfonso Pérez de Nanclares, located and intercepted the pirate vessel.