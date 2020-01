Ahora Vuelvo Mamá, la start up que permite reservar vuelos de ida y vuelta el mismo día para vivir un día único rompe sus propios récords al sumar 8.000 pasajeros en 2019 y pone el objetivo en entrar en el mercado italiano este 2020

Todas las ciudades de Europa tienen un potencial de ocio, cultura, deportes, música, monumentos enorme. ¿Por qué limitarse a los planes de la ciudad en la que vive cada uno?



Para aprovechar el potencial de todas las ciudades de Europa, Naima Robert y Alejo Fernández-Cardellach deciden fundar Ahora vuelvo mamá , una start up de viajes con una idea de negocio muy particular que ha revolucionado el concepto de escapada.





Viajes de ida y vuelta en el mismo día

Fundada en 2018, la idea surgió de un regalo que el propio Alejo hizo a Naima por su cumpleaños: un viaje a París de ida y vuelta en el mismo día. Pudieron visitar varios de los must de la capital francesa sin gastarse mucho dinero.



Los viajes de ida y vuelta en el mismo día a varios destinos europeos como idea de negocio fue trabajada y depurada como proyecto de fin de grado en ESADE.



Ya no hace falta poner la excusa de la falta de tiempo o del dinero. Según sus fundadores, Ahora vuelvo mamá ofrece destinos a partir de 29 euros, y en ningún caso superan los 100 euros, con salidas desde Madrid o Barcelona, y con una estancia mínima de 8 horas en destino.



Todas las gestiones se hacen a través de una plataforma de desarrollo propio, con total garantía y con un servicio de atención al cliente personalizado.



Por ejemplo, se puede pasar un día en Londres por 49,95 euros; visitar Roma, la ciudad eterna por 59,95 euros; o desconectar en una cala ibicenca por 39,95 euros.



Una aventura única garantizada que supera a las famosas cajas de experiencia de supermercado.



A partir de su nacimiento, las cifras de Ahora vuelvo mamá no han dejado de crecer. En 2019 han conseguido nuevos hitos en su desarrollo, ampliando las salidas desde Valencia, y alcanzando la nada desdeñable cifra de más de 8.000 pasajeros desde Barcelona y Madrid que han disfrutado diciendo en casa la frase “Ahora vuelvo mamá”, y han regresado con un montón de experiencias en sus retinas y redes sociales.





Próximos pasos

Pero la idea es no parar aquí y seguir ampliando la oferta. Para 2020, Ahora vuelvo mamá tiene previsto incrementar las ciudades de salida a diferentes puntos de España, e incluso trascender nuestras fronteras y comenzar a expandirse en Europa, abriendo destinos con orígenes en Roma y Milán.



En cuanto a los destinos, seguirán ampliando a diferentes puntos de Europa, siempre que se cumplan las dos características principales: precio reducido, y posibilidad de ida y vuelta en el mismo día.



Así que para aquel que está ansioso por viajar, se le cae la casa encima, o hace mucho tiempo que no se escapa a ningún sitio, solo con la cámara de fotos en la mochila, algo para picar, el DNI, y mencionar las palabras mágicas: “Ahora vuelvo, mamá” será suficiente.



Videos