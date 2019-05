30 may. 2019

Hablar de diseño de espacios de trabajo no es sólo hablar de interiorismo. Las oficinas son el entorno donde las personas deben estar concentradas, ser creativas, eficientes y se relacionan con sus compañeros durante una media de 35 años de vida. Debería ser una premisa de las empresas que el espacio de trabajo facilite y promueva el desarrollo de las capacidades y funciones de la forma más óptima.

Está demostrado que uno de los factores que más afecta al rendimiento y al bienestar de los trabajadores es el entorno físico del trabajo. Una buena experiencia de las personas en la oficina mejora, no solo su productividad -hasta el 63% según un reciente estudio realizado por una prestigiosa firma-, sino también su compromiso con la empresa. La iluminación, la acústica, el confort y la estética son aspectos vitales a ejecutar pero no únicos. Las grandes compañías llevan décadas desarrollando oficinas estratégicamente planeadas con la ayuda de expertos en diseño y planificación de espacios corporativos. Son conscientes de que a través del diseño mejoran la eficiencia de las personas y los departamentos, la gestión del tiempo, la comunicación y el trabajo en equipo. Y no solo eso; un entorno de trabajo agradable promueve la actitud positiva frente al trabajo, aumenta la motivación y facilita que el equipo estreche lazos profesionales y personales. Los indicadores demuestran que las empresas con áreas de descanso, gimnasio o salas de ocio, presentan índices menores de absentismo laboral. En una sociedad donde el estrés es el mayor causante de enfermedades y trastornos, parece lógico, ¿no?

El space planning estudia las necesidades concretas de cada empresa, los distintos puestos de trabajo y el comportamiento de los departamentos. Es un análisis previo al diseño del proyecto que favorece la creación de oficinas funcionales, eficientes y acogedoras. Se trata de añadir una fase inicial al proyecto que se traduce rápidamente en beneficios, tangibles e intangibles, tanto para el equipo como para la cuenta de resultados de las compañías. Porque cuando Aine realiza un proyecto que fusiona los intereses de las empresas y de sus personas, el resultado es extraordinario.

