L’impacte de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 sobre l’educació serà un dels eixos sobre els quals debatrà la XXVII Conferència iberoamericana de ministres d’Educació que Andorra acollirà aquest dimarts de manera telemàtica. Un dels objectius d’aquesta reunió, que s’emmarca en els actes preparatoris per a la Cimera de caps d’Estat i de Govern que el país acollirà el mes d’abril de l’any que ve, és que els estats participants puguin compartir experiències sobre com els diferents sistemes educatius s’han adaptat a les noves circumstàncies imposades per la pandèmia. Així, la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, compartirà de quina manera, un cop decretat el tancament de les escoles el mes de març, es va treballar per facilitar l’ensenyament telemàtic. Explicarà com es van repartir dispositius informàtics entre els alumnes que no en tenien i l’habilitació de connexions a internet. En total es van distribuir 308 tauletes i es van materialitzar 59 noves connexions telemàtiques. I és que la vocació del ministeri d’Educació va ser que les classes poguessin continuar de forma telemàtica a través de la utilització de plataformes; és per això que, a més a més, es va crear una pàgina web per aglutinar tota la informació que vinculava educació i Covid-19.El mes de juny va tenir lloc el retorn voluntari dels alumnes a les aules, una tornada que va servir per preparar la d’aquest mes de setembre, que s’ha fet de manera esglaonada i garantint que el màxim del personal educatiu i d’alumnes fossin cribrats per un retorn “el més segur possible”. Així, tot el personal educatiu i els alumnes de més de sis anys han pogut participar en un test massiu gratuït que ha clos amb el 97% dels estudiants testats i la realització de 10.880 proves diagnòstiques. A banda, s’ha previst que al llarg del curs es continuïn practicant tests a tots els centres educatius del país. Aquestes experiències seran presentades per Vilarrubla a la resta de ministres participants en la trobada.Andorra també donarà a conèixer als països participants la singularitat d’una estructura educativa basada en tres sistemes educatius: l’andorrà, l’espanyol i el francès. El país proporciona una ensenyança basada en la lliure elecció de les famílies a gaudir d’una educació gratuïta en qualsevol dels tres sistemes, que depenen respectivament dels governs andorrà, espanyol i francès, i que tenen com a llengua vehicular el català, el castellà i el francès. En aquest sentit, Andorra incidirà en les competències lingüístiques en els tres idiomes que adquireixen els estudiants i també en el fet que fins i tot poden adquirir coneixements en llengua i cultura portugueses. D’altra banda, un dels eixos sobre el qual els ministres iberoamericans d’Educació centraran la jornada serà el de les escoles i sistemes educatius innovadors i compromesos amb la sostenibilitat. Precisament, des d’Andorra s’incidirà en el projecte de les escoles verdes, una proposta d’educació ambiental de la qual ja participen 9.000 alumnes, és a dir, el 80% del total del país. L’objectiu fixat és que abans no acabi l’any tots els centres públics del país es trobin integrats en aquesta iniciativa.