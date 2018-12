Rossetti es musicoterapeuta y supervisor y coordinador del programa de musicoterapia en la unidades de oncología y quimioterapia del Louis Armstrong Center for Music & Medicine Mount Sinai Beth Israel Medical Center, en Nueva York.

El amor de Rossetti por el Proyecto de Musicoterapia Hospitalaria de Fundación MAPFRE Guanarteme fue a primera vista durante la pasada edición del 5th Intenational Conference of the International Associaton for Music and Medicine IAMM, celebrado en el mes de junio en Barcelona, donde la coordinadora del proyecto, Guacimara Molina Sosa, presentó un post sobre el "Protocolo en el equipo de Musicoterapia Hospitalaria de la Fundación MAPFRE Guanarteme".

Este proyecto pionero en Canarias se ha implantado con éxito en diversas unidades de los cinco hospitales públicos de Canarias (Oncología, Diálisis, Infecciosos, Psiquiatría, Especialidades, Cirugía Pediátrica, Oncohematología, Cuidados Paliativos, etc.), en los que con la colaboración de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias los musicoterapeutas se han integrado en los equipos sanitarios, facilitando que tanto la terapia prescrita como el seguimiento de la misma se realice de forma conjunta con los médicos y profesionales sanitarios de cada uno de los hospitales.

La amplia trayectoria internacional de Rossetti en el ámbito de la formación y aplicación práctica de la musicoterapia para mejorar la calidad de vida de los pacientes aporta nuevas perspectivas al Proyecto de Musicoterapia Hospitalaria, que a partir de ahora contará con su asesoramiento y supervisión en aspectos relacionados con el protocolo, fundamentación, estructura, desarrollo y diseño de intervenciones de los musicoterapeutas. Una supervisión que llevará a cabo periódicamente a través de sesiones de videoconferencia y visitas a los hospitales Canarios durante el próximo año.

