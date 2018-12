Ahora que se acercan unas fechas tan señaladas como son las navidades, Bluespace quiere estar con aquellas personas que más lo necesitan, es por ello que dejan a un lado todo lo que tiene que ver con su faceta como empresa para estrechar lazos con el Hospital Sant Joan de Déu

Bluespace realiza una recogida de regalos para donar al Hospital Sant Joan de Déu

La intención no es otra que solidarizarse con los niños residentes del hospital y hacer un poco más llevadera su estancia en el centro, para ello, la empresa estará recogiendo todos aquellos regalos que se quieran donar desde el día 15 al 30 de diciembre en sus centros de: Bluespace Sant Just y Bluespace Les Corts en horario de lunes a viernes, desde las 10:00h hasta las 19:00h y sábados desde las 10:00h hasta las 14:00h.

Los regalos deberán de estar completamente nuevos y pensados para niños de 0 hasta los 18 años. Asimismo, no es necesario que estos obsequios vengan envueltos, debido a que se repartirán en función de las necesidades de cada niño.

No importa la inversión económica que se realice, de lo que se trata es de ser solidario y cualquier detalle será bienvenido. La Navidad es para disfrutarla en familia y aunque un regalo no sea la solución sí es un motivo para arrancar una sonrisa de la boca de aquellos jóvenes que, por motivos de salud, no pueden estar con los suyos en las condiciones que a ellos les gustarían. Por eso, desde hoy mismo, se espera todo el apoyo posible por parte de todos.

Todo tipo de soluciones a medida

Bluespace ha enriquecido el concepto de self-storage hasta convertirse en un proveedor integral de soluciones de almacenaje. La empresa se posiciona como líder en el mercado español con 37 centros propios en Barcelona, Madrid y Valencia y 25 centros asociados en otras ciudades españolas que le ayudan a ofrecer una cobertura geográfica más amplia.

Su objetivo no es otro que es ofrecer soluciones de almacenamiento a todas aquellas personas que puedan necesitarlo.

Para particulares: Representa una solución ideal para todos aquellos que necesiten disponer de un trastero privado para guardar todo tipo de material de forma permanente o temporal en un plazo superior a 15 días. Además, la empresa ofrece servicios complementarios de mudanzas nacionales e internacionales, envío y recepción de paquetes, venta de material de embalaje y asesoramiento personalizado de los mejores profesionales.

Para empresas: Bluespace responde a la necesidad de las empresas de reducir sus costes de almacenamiento sin renunciar a las calidad de sus servicios. Las empresas disponen de almacenes Bluespace para mejorar sus necesidades logísticas y respaldar su red comercial. Los almacenes son seguros e idóneos para guardar stocks, archivos y material de oficina.

Hay que añadir que todos estos servicios se ofrecen de manera totalmente individualizada, cada persona tiene unas necesidades y en Bluespace se adaptan a ellas ofreciendo espacios de todos los tamaños desde 1m2 hasta 200m2 y durante el tiempo que necesite el cliente. Además, cuentan con los sistemas de seguridad más vanguardistas, parking gratuito, accesos de carga y descarga y todos los elementos de transporte interno gratuitos.

