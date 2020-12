La X Conferència Iberoamericana de ministres de Medi Ambient celebrada a Andorra de manera telemàtica el 16 de setembre va acabar amb una declaració dels 22 estats de la Conferència Iberoamericana. “El fet de tenir una declaració conjunta té molta força”, valora la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, afegint que la regió iberoamericana és “una àrea geogràfica enorme i les decisions ambientals o el missatge ambiental que pugui proporcionar té molt impacte a nivell internacional”. Des d’Andorra, país amfitrió de la reunió, es valora el fet que hi hagi hagut consens dels 22 països per arribar al document final. A més, la titular de Medi Ambient subratlla que “no és només una declaració d’intencions” sinó que és “una agenda molt operacional” que suposa que la Secretaria General Iberoamericana (Segib) hagi de treballar ara els deu punts recollits de cara a la Cimera de caps d’Estat i de Govern que tindrà lloc l’abril de l’any que ve a Andorra. Calvó recorda que feia onze anys que la qüestió mediambiental no formava part del debat de la cimera i destaca que des del primer moment Andorra va apostar perquè aquesta temàtica hi fos present, aconseguint que el medi ambient hagi tornat al centre del debat "gràcies a la determinació de la Secretaria Pro Tempore que ostenta el Principat". Entre els punts destacats de la declaració, segons Calvó, hi ha el fet que s’hagi “posat sobre la taula” dos aspectes que sovint es treballen de manera aïllada, com són el canvi climàtic i la biodiversitat. “Penso que és un element innovador en l’àmbit internacional tractar aquests dos temes de forma conjunta”, subratlla. A més, hi ha el compromís que les xarxes a nivell tècnic que existeixen a Iberoamèrica, com la d’oficines del canvi climàtic (Riocc) o la Conferència de directors iberoamericans de l’aigua (Codia), tinguin una relació més estreta. A banda, les conclusions més tècniques que les reunions d’aquestes dues xarxes havien elevat als ministres iberoamericans també han estat tingudes en compte en el document final de la reunió. Calvó també emfasitza el fet que es doni molta importància a la qüestió de la biodiversitat. “Es dona molta força a tot el que és invertir en natura, com a font de salut, de llocs de treball, sabent que aquesta és una de les zones més riques del planeta i té una responsabilitat molt gran en el manteniment de la biodiversitat”, destaca. Tal com assenyala la titular de Medi Ambient, ara la Segib “ha de treballar els deu punts de cara a les properes cimeres i ho ha de fer en matèria de biodiversitat, de canvi climàtic, de gestió dels recursos hídrics i, evidentment, de finançament, perquè per als països iberoamericans és un element importantíssim i també per integrar totes aquestes xarxes de coneixement”. “Crec que ara, d'acord amb el context internacional que tenim serà molt difícil que no es torni a parlar de medi ambient en les properes cimeres”, manifesta la ministra sobre la continuïtat de la temàtica mediambiental en altres cites. Quant al debat sobre la reconstrucció de la crisi derivada de la Covid-19 considera que en la reunió va quedar clar que aquesta crisi sanitària “no ens ha de fer recular, al contrari, ha de servir per avançar” i afegeix que Iberoamèrica és una “regió molt forta” que també pot tenir un lideratge important en aquesta qüestió. Així, subratlla el fet que a les intervencions que es van fer durant la reunió es va “parlar d'aquesta recuperació verda i blava, el fet de tenir una recuperació basada en la temàtica mediambiental”. La ministra també valora que trobades d’aquest tipus serveixen per a l’aprenentatge mutu entre els països. En aquest cas, Andorra vol intercanviar experiències amb Xile per al projecte d’economia circular, ja que es tracta d’un “programa que s’assembla molt” al que Andorra vol impulsar, i també amb Costa Rica, en matèria d’energia. També reivindica que fòrums com aquest serveixen perquè Andorra es doni a conèixer mostrant la feina que s’està fent en qüestions com la mediambiental i creu que això, també, “dona prestigi” internacional ja que el Principat pot mostrar que és “un país modern, que aposta pel desenvolupament sostenible, per temàtiques ambientals, per l'educació”, en definitiva, “per qüestions més innovadores”.