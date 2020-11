Este Sello, de reciente creación, busca ofrecer una certificación a empresas y fue presentado por el presidente de los Ingenieros en Informática de España, Fernando Suárez.

El Presidente de CCII, Fernando Suárez, participó el pasado jueves en el Workshop sobre la concepción de una ética informática en la práctica: ética informática vs. Otras profesiones, dentro de la iniciativa europea European Professional Ethics Framework for the ICT Profession (EU ICT Ethics). Durante la jornada el presidente de los Ingenieros en Informática de España ha presentado el Sello de Empresa Ética busca ofrecer una certificación a empresas y ponerlas en valor, favorecer su identificación y ayudar a la formulación posterior de políticas específicas para ellas.

En la jornada moderada por Juan Pablo Peñarrubia, Vicepresidente del CCII donde también participaron Agustín Domingo, experto en bioética, investigador y profesor de filosofía de la Universidad de Valencia y Peru Sasia, profesor e investigador en la Universidad de Deusto. Durante el workshop se debatió sobre el papel de la ética y su importancia en todas las áreas profesionales.

Este último año ha sido frenético para la tecnología, pero el debate de la ética no es nuevo, Suárez afirmó, durante su intervención, que el principal objetivo ético de los profesionales de la informática es “ofrecer a la sociedad las mismas oportunidades en el uso correcto de la tecnología”.

Desde el Consejo General siempre se ha perseguido el fin de regular la profesión de la informática en beneficio de la sociedad. En el 2019 se presentó el Código Ético y Deontológico, elaborado por la Comisión Ética y Deontológica de CCII, que está compuesta por representantes de todas las entidades colegiales de ingeniería informática.

Para el presidente de CCII “La tecnología evoluciona más rápido de lo que lo hace la sociedad” es por ello que desde el Consejo entendieron que era necesario un código que regulara las buenas prácticas de los profesionales en Ingeniería Informática. “Al igual que hay un código ético para los médicos, debe haberlo para los informáticos ya que es una profesión que está presente en muchas áreas y afecta a la sociedad en su día a día”, añadió Suárez.

El número total de empresas del sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en España se ha incrementado sustancialmente, y la tendencia creciente se mantiene. No cabe duda, por tanto, del importante papel que juegan estas empresas en el desarrollo, crecimiento económico e impacto en la sociedad y de ahí que, ya desde la aprobación del Código Ético y Deontológico de la Ingeniería Informática, se haya destacado la importancia de desarrollar un marco regulatorio ético específico para dichas empresas.

El proceso de solicitud para disponer esta acreditación ética estará disponible en la web www.ccii.es en las próximas semanas.

