La multinacional especializada en sistemas de climatización radiante se ha instalado en la capital española con el objetivo de brindar altas prestaciones de climatización y domótica

En un contexto social en el que la tecnología y la innovación son el día a día de las sociedades modernas, se hace latente cada vez más la necesidad de un equilibrio entre modernidad y salud.

Es por este motivo, que Decke promueve una filosofía de bajo impacto medioambiental apostando por sistemas que mejoren la salubridad de los espacios residenciales. Es lo que internacionalmente es conocido como ‘climatización tranquila’.

“Como gran valor añadido, contamos con una mejora en la salud de las personas que están en contacto con nuestros sistemas, siendo una de las pocas alternativas de climatización que no proliferan la generación de ácaros, no conlleva ningún tipo de polución acústica y no genera problemas a través de corrientes de aire”, defienden desde la compañía.

Una trayectoria de confianza internacionalLa trayectoria de Decke está avalada por decenas de casos de éxito, como las Viena Twin Tower, el UCB Pharma de Bruselas o la villa Olímpica de Vancouver con certificaciones Leed´s.

El cliente como eje centralLa multinacional se centra en el cliente y sus necesidades y, es por ello, que todos sus proyectos se enfocan en dar la mayor satisfacción de los consumidores.

“Deseamos que el entorno donde residen o trabajan, sea un lugar con un confort excepcional, inigualable con otros sistemas de climatización. Para ello, utilizamos las más innovadoras tecnologías y las mejores calidades de materiales y equipos del mercado”, afirman.

El funcionamiento de los sistemas de climatización ecológica de Decke pretende simular el comportamiento de la naturaleza y por ello apuestan por una transmisión de la energía mediante la radiación térmica.

Desde la compañía hacen un símil entre sus productos y el sistema circulatorio y defienden que su objetivo es lograr que un “sistema de entramado con cientos de tubos/capilares flexibles, convierta cualquier superficie inerte en sistemas activos de climatización que intercambian calor con el entorno”.

Tecnología óptima, ecológica y eficientePara entender cuáles son los motivos que hacen la tecnología de Decke más óptima hay que tener en cuenta 3 aspectos:

Salud: No hay movimiento de aire ni existen conductos ventiladores, no hay aire viciado (evita la difusión de bacterias y parásitos en la recirculación, ruido inexistente debido al intercambio de temperatura por radiación (genera sensación de paz), ausencia de problemas de insatisfacción y condiciones y control de humedad relativas al ambiente estables.

Sistemas radiantes: Trabajan con temperaturas de agua muy moderadas (15ºC en verano y 37ºC en invierno). Debido a ello, los rendimientos estacionales de los equipos aumentan y en consecuencia se disminuye el consumo eléctrico, de ahí que sea el sistema más utilizado en proyectos con altas cotas de exigencia energética.

Adaptabilidad: Los sistemas de Decke pueden ser instalados en cualquier espacio de casa, siendo los techos los más comunes y permitiendo poner tarimas nobles que ayudan a no perder eficiencia del suelo. Además, el tamaño requerido para la instalación en techos se reduce a tan sólo 9 cm, siendo una opción muy óptima para mantener la altura del piso o casa.

