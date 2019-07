De acuerdo con el último estudio anual de eCommerce en España 2018 de IAB y Elogia, 7 de cada 10 usuarios de internet adquieren sus productos online, es decir, cerca de 19,4 millones de españoles. Esto equivale a un 71% de la totalidad de los internautas.

A pesar de esta penetración del mercado en internet, tan sólo el 29% de las empresas medianas comercializa sus productos o servicios a través de la red, y únicamente el 18% de las pequeñas. Por el contrario, según Eurostat, casi la mitad de las grandes compañías (44%) si que lo hace.

Con este panorama no basta con tener presencia en la web para poder competir, además hay que hacerlo con garantías. "Para ello hay que dar un salto de calidad, y eso salto de calidad viene de la mano del marketing digital", según Rubén Colomer, Director de DM School y ex director del programa de aceleración de Plug and Play en España.

"Cada empresa, por pequeña que sea, debería tener alguien en plantilla con amplios conocimientos en marketing digital, o perfiles más específicos a mayor tamaño. Las empresas todavía no se han dado cuenta del potencial del marketing digital para aumentar su facturación y es una oportunidad que están dejando escapar."

Esto hace que la oferta de puestos de trabajo relacionados con marketing digital se dispare y se busque la especialización dentro de los nuevos puestos digitales: Especialista en marketing digital, digital marketing manager, E-commerce manager, CRM manager, CRO specialist, growth hacker, community manager, social media manager, digital analyst, especialista SEO/SEM, content manager, copywriter, especialista en e-mail marketing, o Inbound manager, son algunos de los puestos de trabajo más solicitados en los últimos meses.

Para todos ellos DM School dispone de formación a medida en marketing digital, pensada tanto para empresarios, mandos intermedios o recién graduados que deseen aumentar sus oportunidades, tanto laborales como profesionales en sus centros formativos de Madrid, Barcelona y Valencia.

"Todos nuestros profesores son profesionales en los módulos que imparten, profesionales que han trabajado en grandes empresas como Ikea, Decathlon, Mutua Madrileña, ABC, Desigual, BBVA, Cabify, Google, Muroexe, Oysho, El Confidencia y muchas más. Pero además toda nuestra formación es práctica, bonificada por Fundae y limitada a 15 alumnos por máster, lo que garantiza una formación de calidad".

