La empresa QD Global International S.L. ha obtenido la primera concesión mundial para el control y la regulación de la venta de estos dispositivos en ambos países. Se esperan comercializar más de 1.000.000 hoverboards solo en 2019.

La empresa QD Global International S.L. ha conseguido un acuerdo de colaboración con la compañía Hangzhou Chic Intelligent Technology CO., LTD empresa propietaria de la patente mundial del Electric Balance Scooter, para el control y la regulación en España y Portugal de la venta de estos dispositivos de forma exclusiva e inmediata. En unos controles iniciales, Mr. Ma CEO de Chic y el Ingeniero Profesor Ying junto con QD Global han identificado que cerca del 80% de este tipo de productos comercializados en ambos países son ilegales y no con cumplen con los estándares de calidad.

"QD Global International ha sido la primera empresa a nivel mundial en obtener la concesión de la patente", apunta Abel Jordan, Managing Director de QD Global, empresa especializada en Movilidad Urbana. Con la firma de este acuerdo, los consumidores se asegurarán una mayor calidad en los acabados del Electric Balance Scooter también conocido como hoverboard aportando una mayor seguridad tanto a los importadores como a los diversos canales de venta gracias su regulación.

Según las previsiones, QD Global espera vender en 2019 más de 800.000 unidades solo en España y cerca de 200.000 en Portugal. Unas estimaciones realizadas en función de los datos registrados en los últimos años en los que los hoverboards se ha convertido en uno de los productos estrella, especialmente en durante las festividades de la Navidad y los Reyes Magos.

Un mercado plagado de productos ilegales e inseguros

Con este acuerdo, la compañía garantiza que estos dispositivos sean fabricados en las factorías chinas que cumplen con los exigentes estándares de calidad de Chic una de estas fábricas es Yongkang Chic Intelligent Technology CO., LTD dirigida por Mr. Bao actualmente la mayor factoría mundial de estos dispositivos.

Así, a partir del uno de enero de 2019, QD Global International será la única empresa autorizada en España y Portugal de la importación, la distribución. Según las estimaciones, entorno al 80% de este tipo de productos en el mercado son ilegales y tienen problemas de explosiones debido a sus deficientes acabados lo que puede ocasiones lesiones en los usuarios. Una problemática que se evita si se adquieren los productos certificados y sometidos al acuerdo entre ambas compañías.

Además, QD Global International será la empresa responsable de validar si los productos son legales, cumplen con la regulación y comprobar si las empresas que comercializan el Electric Balance Scooter disponen de la licencia correspondiente para su venta.

"Todas aquellas empresas importadoras que no hayan pagado la licencia van a recibir sanciones elevadas y la inmediata retirada del producto del mercado sino regularizan su situación", apunta Jordan quien señala que ya se han ordenado las primeras sanciones.

Sobre QD Global International S.L.

El grupo QD GLOBAL, tal y como se conoce en el sector tecnológico, tiene hoy presencia en Asia, Estados Unidos, Latino América y Europa con oficinas propias en Shenzhen y Valencia, a parte de las distintas sucursales que representan mundialmente la marca.

