Estos galardones reconocen la excelencia económica, social y empresarial de las empresas, directivos y personalidades que hayan destacado por su impulso a la economía española y a su sector empresarial dentro y fuera de nuestras fronteras.

Entre los galardonados han estado: Félix Azón, Director General de la Guardia Civil, José Mª Álvarez Pallete, CEO Telefónica, la Brigada de salvamento minero de Hunosa, La empresaria Pilar Muro, expresidenta del grupo hospitalario Quirón, viuda de Publio Cordón, Álvaro Uribe (expresidente de Colombia), Guillermo Lasso (político ecuatoriano y vicepresidente ejecutivo del Banco Guayaquil), entre otras personalidades

Entregaron los galardones los expresidentes José Mª Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, María Reyes Maroto Illera, Ministra de Industria, Comercio y Turismo, María Jesús Montero, Ministra de Hacienda, Pablo Casado, presidente del Partido Popular, Isabel Díaz-Ayuso, portavoz del PP en la Comunidad de Madrid, Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, entre otras personalidades

Merca2.es, el medio español digital de noticias centrado en el mundo económico, empresarial y tecnológico, celebró este jueves la segunda edición de sus Premios Merca2. El Grupo, que llega a este mes de junio en sus mejores números tras reunir a casi siete millones de usuarios en el mes de mayo,congregó a multitud de empresarios y personalidades que no quisieron faltar a la prestigiosa cita, conducida por la periodista Helena Resano.

Tras el cóctel y el photocall, por el que 'desfilaron' políticos como José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Pablo Casado o Begoña Villacís, entre otros, llegó el momento álgido con la entrega de premios. Y antes de que la periodista de La Sexta hiciera público el nombre de los afortunados, Alejandro Suárez, CEO del Grupo Merca2, tomó el micrófono para dirigirse a todos los asistentes.

"Estos premios son una puesta en valor de empresas, personas e instituciones que están impactando dentro y fuera de España en su día a día, como la Familia Pascual, cuya empresa, CALIDAD PASCUAL, cumple 50 años, o trayectorias empresariales como la de José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo del Grupo Telefónica y hoy nombrado empresario del año, que desde 2016 ha modernizado la empresa gracias a sus elevados conocimientos sobre innovación y transformación tecnológica, ha reducido el enorme endeudamiento que maniataba las capacidades del grupo y ha dado razones a los inversores impulsando así la cotización de los títulos de la operadora".

"José María Álvarez-Pallete es el ejemplo de cómo una empresa puede convertir a un país líder en una tecnología, como somos capaces de transformar una compañía analógica en una compañía digital, y como los retos se convierten en oportunidades para la empresa y la sociedad"

"España también es un país de valores con mayúsculas, dentro y fuera de nuestras empresas, como los que representan algunos de nuestros premiados esta noche, como la Fundación Síndrome de Down, la Brigada Central de Salvamento minero o la Guardia Civil, en este año de su 175 aniversario".

"Como novedad, este año entregamos por primera vez nuestro premio de Filantropía encarnado en la figura de Esther Koplowitz, y lo hacemos no por un hecho concreto, sino por una trayectoria intensa de mecenazgo en estas últimas décadas. Es fundamental una Ley de Mecenazgo. Una ley que no sólo permita fomentar e incrementar esta actividad, sino que además la regule y ayude a evitar bochornosos espectáculos. Y me refiero a los vividos recientemente, en los que las personas que tienen capacidad y vocación de ayuda, acaban siendo expuestas y criticadas por ese motivo injusta y públicamente".

"Además, esta noche, y como viene siendo tradición, entregamos los premios internacionales de la Fundación Marqués de Oliva, con dos galardones a las figuras de Guillermo Lasso y el expresidente de Colombia Álvaro Uribe, que hoy nos acompañan".

PREMIO VALORES ESPAÑA: LA GUARDIA CIVIL, POR SU 175 ANIVERSARIO El director general de la Guardia Civil, don Félix Vicente Azón, recibió uno de los premios más esperados: el Premio Valores de España, con el que se ha conmemorado el 175 aniversario de la Guardia Civil. Esta institución, que vertebra España desde que el Duque de Ahumada fundara este cuerpo, ha representado siempre su patriotismo, orden y ley. Ahora, en palabras de Azón, el objetivo es "modernizarse y estar junto a la ciudadanía". "Nuestro compromiso es con la sociedad española, vamos a hacerlo lo mejor que podamos para estar con la realidad de los tiempos que vienen", zanjó en su discurso como galardonado.

PRECIO MECENAZGO, DOÑA ESTER KOPLOWITZ

Una de las grandes protagonistas de la noche fue Esther Koplowitz, que recibió el Premio Mecenazgo, ya que su nombre está vinculado a la filantropía. Son más de cuatro décadas en las que la asistencia social a los más desfavorecidos ha sido el santo y seña de la Fundación Esther Koplowitz, construyendo y equipando diferentes residencias, y promoviendo la investigación científica para mejorar la vida de las personas.

PREMIO AL DIRECTIVO DEL AÑO, DON JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ PALLETE

Dos décadas en Telefónica, y tres años al frente de la misma. Un periodo en el que José María Álvarez-Pallete ha transformado una compañía histórica de servicios de voz en una compañía tecnología. La mitad de los ingresos totales ya no provienen de la voz, sino de la conectividad de ultra banda ancha y de los servicios de valor añadido. El negocio de ciberseguridad crece por encima del 30%. En el Internet de las Cosas, Telefónica es la segunda compañía del mundo. El 65% de sus procesos ya están digitalizados. Y, desde junio de 2016, ha reducido su deuda en casi 14.000 millones de euros. De esa cantidad, unos 3.000 millones solo en el primer trimestre de 2019.

Estos hitos han permitido a Pallete recibir, de manos de Alejandro Suárez, el Premio a Directivo del año. El CEO de Merca2 reconoció que al final su gestión ha terminado por convencerle y puso de manifiesto que ha Pallete ha conseguido "modernizar la empresa, reducir el endeudamiento y convencer a los inversores". El presidente de Telefónica quiso agradecer el premio a sus familiares, amigos y compañeros.

EL PREMIO INFLUENCIA Y LIDERAZO: SUSANNA GRISO

Susanna Griso es periodista, sobre todas las cosas. Lleva trabajando en medios desde 1993 y desde hace trece años presenta el programa Espejo Público, sinónimo de información de actualidad y análisis en la televisión matinal de España. Destaca en ella la credibilidad en pantalla. Susanna Griso combina el conocimiento del medio televisivo con sus dotes de profesional del periodismo, con los que ha logrado dos grandes éxitos: audiencia e influencia.

El premio Influencia y Liderazgo tuvo su nombre, aunque Hotel Villa Magna no contó por su presencia por causa de fuerza mayor. La muerte de su hermana mayor, durante el programa Espejo Público que ella misma presenta, le imposibilitó estar en la ceremonia, y su compañero Gonzalo Bans.

PREMIO A LA EMPRESA DEL AÑO, CALIDAD PASCUAL

Calidad Pascual cumple este año 50 años desde su fundación en 1969. Media década en la que no ha dejado de innovar con productos nuevos. Se trata de una de esas empresas que la mayoría de los españoles identifican con algo más que un producto. Su historia asociada a la evolución de la industria agroalimentaria de este país la hizo merecedora del premio a 'Empresa del año', que recogió su presidente Tomás Pascual Gómez-Cuétara.

PREMIO AL ANÁLISIS ECONÓMICO: FEDEA Fedea lleva casi 35 años investigando sobre las cuestiones económicas y sociales más importantes, para fabricar ideas que sirvan para mejorar la sociedad a través de la divulgación de las mismas. Todo ello ha provocado que en la actualidad Fedea se haya convertido en un referente independiente e imprescindible en los debates económicos clave en España, hasta el punto de que es el principal think tank en materia económica del país, con fuerte impacto también a nivel internacional. Don Ángel de la Fuente,director ejecutivo de FEDEA, recibió Recibe el premio al Análisis Economico...

PREMIO A LA INNOVACIÓN: GRUPO AVINTIA

Con este premio reconocemos a Grupo Avintia, una de las principales empresas integradas en el mundo de las soluciones constructivas, infraestructuras y servicios, por su gran labor no sólo en la construcción, sino en todos los servicios integrales que abarca, gestiona y controla del ciclo inmobiliario: desde el desarrollo del suelo hasta la gestión inmobiliaria. La evolución y el progreso de sus proyectos han llevado a la compañía a asumir un papel cada vez más relevante en la transformación hacia una sociedad más moderna y sostenible. Un logro que no hubiera sido posible sin la diversificación de todas sus líneas de negocio: construcción residencial, terciario, industrial e infraestructuras. Antonio Martín Jiménez, presidente del Grupo Avintia, tomó el premio de manos de Helena Resano.

PREMIO CETELEM CONSUMO: PCCOMPONENTES El presente es futuro y tecnología. Pero lo que caracteriza a esta etapa del desarrollo humano es el acceso universal a la tecnología. Y un acceso razonable en precios y rapidez, a aquello que llamamos la electrónica y tecnología de consumo. Quién simboliza mejor este acceso fácil y asequible a la tecnología que el 'site' líder de venta de productos tecnológicos. Como ellos mismos dicen, tecnología, buen humor y pilas cargadas. PcComponentes, premio Cetelem Consumo. Don Alfonso Tomás Cánovas, CEO de PcComponentes, recogió el premio.

PREMIO A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL: DOÑA PILAR MURO Si hay que reconocer una trayectoria profesional, es de justicia hacerlo con Pilar Muro. Un ejemplo de cómo la voluntad, la superación, el respeto a la historia de una familia, se puede sobreponer a la más cruel de las adversidades. Tras llevar al éxito al Grupo Quirón, Pilar Muro es una de las empresarias más destacadas de Aragón y de todo el país. Estos méritos fueron más que suficientes para que Pilar Muro recibiera el Premio a la Trayectoria Empresarial.

EL PREMIO ACCIÓN SOCIAL: BRIGADA CENTRAL DE SALVAMENTO MINERO La Brigada de Salvamento Minero fue premieda por el dramático rescate del cuerpo del niño Julen, muerto al caer en un pozo de la provincia de Málaga.

Toda España siguió con el corazón en un puño el angustioso rescate de Julen. Quienes van a recibir este premio estuvieron al pie del cañón, trabajando sin descanso noche y día para sacar al pequeño del pozo. Su sangre fría, su profesionalidad y su dedicación les hacen merecedores de todos los reconocimientos, aunque no son más que reflejo de los 100 años de historia de esta Brigada, heredera de la mejor tradición minera. Por este motivo, Merca2 hizo entrega del Premio Acción Social a D. Antonio Ortega, Jefe de la Brigada de Salvamento Minero.

PREMIO OHL A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN MADRID

Durante sus treinta años de recorrido, la Fundación Down Madrid ha llevado a cabo una labor social basada en el derecho a la vida y la dignificación de las personas con este síndrome. Asimismo, la sensibilización y coordinación con otras entidades nacionales representa un eslabón más en su espíritu integrador y de concienciación tanto con los niños como con sus familias. Por este motivo, la Fundación Síndrome de Down Madrid recibe el premio a la Responsabilidad Corporativa. Elena Escalona, directora general de la fundación, subió al escenario a recoger el premio.

PREMIO DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, DON JOSÉ IGNACIO LATORRE

José Ignacio Latorre es catedrático de Física teórica de la Universidad de Barcelona y director del Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual. Latorre lidera la construcción del primer ordenador cuántico en el sur de Europa, que cambiará el mundo tal y como lo conocemos. Además, ha destacado por su contribución en campos tan importantes, para comprender la realidad, como el entrelazamiento cuántico, las partículas elementales y la teoría cuántica de campos. También destaca por su labor divulgativa que incluye la producción de dos documentales y la publicación de libros como "Cuántica" y "Ética para máquinas". El Catedrático Don José Ignacio Latorre recibió el premio de Investigación y Ciencia.

PREMIO A LA COMUNICACIÓN EMPRESARIAL: PROSCHE IBÉRICA

Hay quien no recuerda por la mañana lo que sueña por la noche. Tener un Porsche es un sueño para muchos y el equipo de comunicación de la marca alemana trabaja a diario para que incidir en los valores que hacen diferentes sus modelos. El lujo, la deportividad, la excelencia, la innovación, la pasión? Conceptos que definen una manera de sentir la automoción. El goteo constante de estos mensajes ha logrado que la sociedad sitúe al fabricante en el top of mind de sus preferencias y aspiraciones. Por ello, el Premio Merca2 a la Comunicación Empresarial fue para Porsche. o Don Tomás Villén, director general de Porsche Ibérica, fue quien subió a recogerlo, de manos del director de Merca2 Joaquín Vidal.

Entrega Premios Internacionales de la Fundación Marqués de Oliva

La Fundación Marqués de Oliva dedica sus esfuerzos a la promoción del espíritu empresarial y la inversión privada, con especial atención al apoyo a las figuras del empresario, el emprendedor y el inversor privado tan necesarios para la dinamización del ámbito empresarial en nuestro país.

PREMIO INTERNACIONAL "VALORES" DE LA FUNDACIÓN MARQUÉS DE OLIVA, EL PRESIDENTE DON ÁLVARO URIBE

Álvaro Uribe es el referente de aquellos que se oponen a los acuerdos con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmados por el expresidente Juan Manuel Santos. Tras haber sido en su día el único presidente elegido en primera vuelta y conseguir la reelección después de una reforma constitucional, también se convirtió el año pasado en el senador más votado de la historia en Colombia. Su mandato se caracterizó por la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, logrando reducir considerablemente la tasa de criminalidad, disminuir el nivel de desempleo e incrementar la inversión extranjera.

Estos hechos le sirvieron a Uribe para recibir el Premio Internacional "Valores" de la Fundación Marqués de Oliva. Un galardón que recibió de manos del presidente Don José María Aznar, que ha destacado que "el coraje y valor de Uribe cambiaron a Colombia". Uribe quiso dedicar su premio Merca2 "a las víctimas y a los soldados y policías, en especial a los de Colombia".

PREMIO INTERNACIONAL FUNDACIÓN MARQUÉS DE OLIVA, DON GUILLERMO LASSO

Este Premio, el segundo y último de la Fundación Marqués de Oliva, recayó en Guillermo Laso, fundador del movimiento político CREO por el que ha sido candidato a la presidencia de Ecuador en las elecciones de 2013 y 2017. Con fuertes convicciones, entregado a la mejora de la sociedad ecuatoriana, es, además de referente político de la oposición en su país, vicepresidente ejecutivo del banco Guayaquil desde hace más de 30 años.

De aquí que de manos de Pablo Casado recibiera un galardón que reconoce su labor en la lucha por la democracia y su trabajo por el progreso y el desarrollo económico en Ecuador. Entrega el premio Don Pablo Casado, presidente del Partido Popular.

