Para conectar con los millenials y convertirlos en clientes, ya no valen los recursos publicitarios que se empleaban en el pasado. Las nuevas formas de transmitir información y emociones a través del vídeo marketing están replanteando la manera en la que las marcas conectan con sus audiencias a través de las redes sociales.

Invertir en marketing a día de hoy no es una opción, es un pilar esencial en la estrategia de negocio de cualquier empresa. Encontrar maneras de conectar emocionalmente con los usuarios para generar interés sobre una marca es la lucha diaria de cualquier departamento de marketing.



Cada vez es necesario recurrir a formas más creativas de captar la atención de los usuarios e incrementar las conversiones, especialmente en el caso de los millenials. El vídeo marketing, gracias a su poder para transmitir información de manera efectiva y visual es una tendencia que sin duda ha llegado para quedarse.



El consumo de vídeos en dispositivos móviles ha aumentado más de un 50% en los últimos 3 años gracias al avance de la tecnología y la aparición del 4G/5G.



Dentro del campo del vídeo marketing, los vídeos animados explicativos son según los usuarios la forma más cómoda de digerir información. Los textos largos cansan a la mayoría de los usuarios, que están acostumbrados a periodos de concentración cortos debido a cómo funcionan las redes sociales. Además, las tasas de conversión de los vídeos animados son hasta un 34% más altas que la de los banners, según The Video Valley.



Por otro lado, las empresas que ofrecen servicios que son difíciles de comprender a primera vista pueden explicar a través de un vídeo animado cuáles son los beneficios que aportan de manera visual para que los usuarios lo entiendan rápidamente.



The Video Valley , una startup de animación nacida en España, asegura que los vídeos animados explicativos son el futuro del marketing y del e-Learning. "El potencial de un vídeo para transmitir información y emociones es ilimitado", asegura Raul K. Ramnani, fundador de The Video Valley. "Los vídeos explicativos deben enamorar a la audiencia objetivo y transmitir de manera efectiva los beneficios que las empresas quieren comunicar a sus clientes. Por eso, es imprescindible crear cada vídeo de manera individual y personalizada, ya que cada empresa es única".



Raul K. Ramnani explica que actualmente en España existen agencias que crean vídeos animados, pero sus altos costes han hecho que hasta ahora solo las grandes multinacionales optasen por esta efectiva forma de marketing. "Nosotros nos enfocamos en pymes y autónomos que no pueden permitirse presupuestos estratosféricos. Creamos vídeos de gran calidad con precios asequibles para que las pequeñas empresas puedan competir en publicidad con los grandes de su industria. Gracias a nuestro posicionamiento en este nicho hemos conseguido ayudar a cientos de pymes a captar más clientes y aumentar sus ventas."

