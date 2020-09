Representantes de los productores de Plátano de Canarias (ASPROCAN) junto con los de Martinica, Guadalupe y Madeira, abordaron las necesidades del sector con los secretarios generales y consejeros de los Ministerios de Agricultura y de Ultramar del Gobierno de Francia.

La reunión, celebrada este lunes en París, concluyó con la propuesta de una nueva acción conjunta entre España, Francia y Portugal dirigida a consolidar el respaldo del Consejo Europeo y de la Comisión Europea al programa de apoyo a la agricultura de las RUP.

Las negociaciones para la concreción del Marco Financiero de la Unión Europea continúan avanzando con el objetivo de cerrar la distribución de los fondos agrícolas entre los estados miembros y las regiones de la Unión Europea. Entre estas últimas, las Regiones Ultraperiféricas de la UE, que conforman las islas de ultramar de Francia (Guadalupe y Martinica), España (Canarias), y Portugal (Azores y Madeira), representan apenas un 0,01% del presupuesto global de la PAC, pero el futuro de su sector primario depende de que los fondos destinados al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias POSEI no se vean en ningún caso reducidos en el próximo septenio.

El sector platanero de Canarias, Martinica, Guadalupe, y Madeira, representa el principal sector exportador de la agricultura de estas islas, y su volumen social, así como su carácter estratégico, generan en sus regiones una enorme incertidumbre ante una potencial reducción de los fondos POSEI.

En este sentido, el pasado 1 de septiembre, en la reunión informal del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, el ministro de agricultura español, Luis Planas se manifestaba claramente a favor del mantenimiento especifico del POSEI “para proteger la singularidad del sistema productivo de las islas, como el de Canarias, que, por su lejanía, cuentan con este programa específico”.

Esta misma posición debe ser defendida a ultranza por los tres países afectados, pero es además necesario ampliar apoyos. Con este fin, el Gobierno francés y los representantes del sector platanero europeo (APEB), han intercambiado diferentes opciones de actuación.

Actualmente la posición de la presidencia alemana en la negociación del presupuesto definitivo de la UE es determinante, por lo que éste es el primer apoyo a reforzar. Con este objetivo, una de las opciones abordadas en la reunión es la puesta en marcha de una acción conjunta de Francia, España y Portugal dirigida a reforzar el apoyo de Alemania con el mantenimiento del POSEI. Este apoyo es clave no sólo ante las reuniones que próximamente mantendrán los ministros de agricultura de la UE, prevista inicialmente para el próximo 21 de septiembre, sino igualmente dado el marco de negociaciones que Alemania está llevando a cabo con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo después de la negativa de éste último a la propuesta de presupuestos marcada por el Consejo.

A juicio de Domingo Martín Ortega, presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias (ASPROCAN) “nuestro trabajo es recordar que esta otra parte de la Europa no continental tiene unas circunstancias específicas que, como tal, debe ser defendida, no sólo por nuestros estados directamente afectados, sino por toda la UE. Hoy esperamos haber dado un nuevo paso para que nuestras necesidades puedan verse atendidas en un marco de negociación complejo pero que no por ello debe ser ajeno a nuestra realidad. En el mantenimiento del POSEI nos jugamos el futuro del sector agrícola de las Regiones Ultraperiféricas”.

