Un total de 37 plataformes i xarxes de la societat civil iberoamericanes de dinou països han celebrat aquest dilluns i dimarts de manera virtual –sota presidència andorrana i la col·laboració de la Junta d’Extremadura i el Govern d’Espanya– el XIII Encuentro Cívico Iberoamericà, un espai de trobada de la societat civil iberoamericana que se celebra des del 2005 com a part de les activitats preparatòries de les cimeres Iberoamericanes de Caps d'Estat i de Govern. Nou pacte social, innovació i medi ambient han estat els punts clau que s’han inclòs en la Declaració final aprovada aquest dimarts.

Precisament la Declaració final serà presentada el mes d'abril vinent davant la XXVII Cimera Iberoamericana de caps d'Estat i de Govern, que tindrà lloc a Andorra sota el lema ‘Innovació per al desenvolupament sostenible-Objectiu 2030. Iberoamèrica enfront del repte del coronavirus’. Constitueix l'aportació de les organitzacions de la societat civil per a la presa de decisions dels caps d'Estat i de Govern de la regió.

En el marc de la crisi global inèdita provocada per la pandèmia de la Covid-19, les xarxes i plataformes implicades en la trobada subratllen la necessitat i la urgència de generar un nou pacte social en l’àmbit internacional, basat en un entorn que afavoreixi el desenvolupament dels diferents rols, el lideratge i la innovació de les organitzacions socials. L'anterior, després de més de 200 anys, ha demostrat ser obsolet i insuficient per a garantir un sistema de protecció social que asseguri la salut, l'educació, l'ocupació, la pau, la seguretat i l'equitat.

Així mateix, defensen que el rol de les organitzacions de la societat civil en la resposta a les poblacions vulnerables en el marc de la pandèmia està sent fonamental. Consideren que hi ha hagut molt poc interès de diàleg per part dels governs per abordar de manera col·laborativa aquesta resposta durant i després de la pandèmia, i reclamen ser reconeguts com a agents socials i polítics clau en aquest context tan complex.

Estats forts

Com a premissa per a aquest nou pacte social, la Declaració final posa l'accent en la necessitat d'estats forts que garanteixin els drets humans de la ciutadania posant al centre les persones i no als mercats i establint regles del joc distributives per a disminuir les enormes bretxes entre rics i pobres.

Estats més democràtics, participatius, amb polítiques socials inclusives, que avancin cap a la universalització dels sistemes de protecció i de salut, la igualtat de gènere i que generin un nou Pacte Social Educatiu. Compromesos en el diàleg obert i profund amb els actors de la societat civil organitzada, per a la construcció conjunta de les polítiques públiques.

En la segona jornada celebrada aquest dimarts, l'acte de clausura de la trobada ha comptat amb la participació de la secretària general Iberoamericana, Rebeca Grynspan; el president d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el secretari d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana del Govern d'Andorra, Marc Pons, i la directora de Cooperació amb Amèrica Llatina i El Carib d’AECID, Carmen Castiella.

Per part andorrana, Marc Pons, que ha destacat la participació en la trobada de dues entitats del país (Cooperand amb llatinoamèrica i l’associació de residents mexicans Mexand), ha afirmat que “el repte és complex i tenim molts aspectes per millorar, però estic convençut que només facilitant processos participatius que permetin influir de manera directa o indirecta en les polítiques públiques a través de la reflexió, la deliberació i el consens social podem caminar cap a una transformació acordada que sigui sostenible i que no deixi ningú enrere”.