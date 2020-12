La Secretaria Pro Tempore (SPT) i la Secretaria General Iberoamericana (Segib) continuen endavant amb l’agenda prevista, en el marc de la 27a Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de govern, amb la celebració de la 3a reunió de coordinadors nacionals i de responsables de cooperació. En aquesta trobada, els 22 representants dels països que conformen la Conferència Iberoamericana validaran el calendari d'activitats per al segon semestre d'aquest any.A més, durant les dues jornades en què es desenvoluparà la trobada, els dies 6 i 7 de juliol, els participants debatran solucions associatives pel que fa a la crisi sanitària i econòmica provocada per la Covid-19.Aquesta reunió també servirà, tant a coordinadors nacionals com a responsables de cooperació, per reforçar i progressar en la seva tasca i fomentar les sinergies ja adquirides en acords previs. La identificació de prioritats estratègiques per tal de crear una planificació conjunta, promoure serveis comuns i establir una comunicació unitària són tres principis fonamentals per a aquests grups de treball.El coordinador nacional d'Andorra, Jaume Gaytán; la responsable de cooperació, Gemma Cano, conjuntament amb la secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan, seran els encarregats d'encetar la ronda de diàlegs, les conclusions dels quals es tindran en consideració durant la 27a Cimera Iberoamericana de caps d'Estat i de govern.